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≡ Почему ребёнка без прививок могут не принять в детский сад в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51787
Почему ребёнка без прививок могут не принять в детский сад в Казахстане
Отправлено: 22.05.25 - 12:34
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Казахстанским родителям стало сложнее определить непривитых малышей в детский сад. По правилам допуска Министерства здравоохранения в каждой группе может быть не более 10% непривитых детей. Из-за нестабильной ситуации с коклюшем соблюдать лимит стали строже.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3752
Re: Почему ребёнка без прививок могут не принять в детский сад в...
Отправлено: 22.05.25 - 12:34
#1
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если нет прививок без медицинских показаний, то вообще не надо таких детей брать ни в сады, ни в школу. А родителей антиваксеров наказывать за мракобесие уголовно!
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
981
Re: Почему ребёнка без прививок могут не принять в детский сад в...
Отправлено: 22.05.25 - 13:23
#2
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Нужно сначала отказаться от принуждения заявления от отказа.
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