Привет, хеллоу, нихао, бонжур, гутен морген, доброго ранку, шалом, аньон хасейо, ассалаумагалейкум, всем желаю мира, радости, добра, хорошего дня и прекрасного настроения!
Цитата:
maxsaf: А чё их смотреть, у вас половина мемов - на одно лицо, нет креатива
Мистер Макс, половина на одно лицо это норм, получается 50 на 50.
Я не сказочник мечтатель, как отдельные форумные "грамотеи" и всегда открыт для новых идей и опыта. Ранее отмечал, что потенциал есть и буду стремится мыслить шире, нешаблонно и нестандартно. Также отмечал, что прототипами зачастую являются форумчане, в том числе иностранные подданные, специалисты по всем вопросам и широкого профиля, буду далее развиваться .
Друзья, сегодня процитирую не самого себя, а древнегреческого философа Сократа: Здоровье - не всё, но всё без здоровья - ничто. Ну и пословица гласит: На Бога надейся, а сам не плошай. Не реклама, сегодня в Олимпе по акции, сдал на анализы кровь - Витамины и микроэлементы, в случае их недостатка буду восполнять. Болтать можно много, лучше пойду-ка я в баню. Как говорится: В тот день, когда ты паришься - ты никогда не старишься .
Друзья, привет, хеллоу, нихао, бонжур, гутен морген, доброго ранку, шалом, аньон хасейо, ассалаумагалейкум, всем желаю мира, добра, хороших новостей, прекрасного дня и отличного настроения!
В Будапеште вчера начал свою работу неформальный саммит стран входящих Организацию тюркских государств (ОТГ) (Ниже видео от 20.05.2025 года). Впервые в истории ОТГ неофициальный саммит проходит на территории государства-наблюдателя. Еще одной темой передачи стало то, что в Казахстане создали ещё одну свободную экономическую зону. СЭЗ будет располагаться вблизи международного транспортного коридора Западная Европа – Западный Китай в Кызылординской области.
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