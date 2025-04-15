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≡ Форумная эклектика
 
 
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Куратор темы: Маркс
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6999
Форумная эклектика
Отправлено: 15.04.25 - 11:03
#1576
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Цитата:
maxsaf:
Какое отношение Сталин имеет к image not found в #1571?


Так, это не мем, речь про 1562 идёт! 8-) 8-) 8-) .
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6999
Форумная эклектика
Отправлено: 15.04.25 - 11:04
#1577
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Друзья, ловите радость и позитив!

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27739
Форумная эклектика
Отправлено: 15.04.25 - 11:05
#1578
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Цитата:
Kairat stayer:
Так, это не мем, речь про 1562 идёт!

Вы ошибаетесь, я говорил только о 1571 изначально, остальные я даже и не смотрел толком :lol:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6999
Форумная эклектика
Отправлено: 15.04.25 - 11:24
#1579
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Цитата:
maxsaf:
Вы ошибаетесь, я говорил только о 1571 изначально, остальные я даже и не смотрел толком


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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27739
Форумная эклектика
Отправлено: 22.04.25 - 07:11
#1580
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Цитата:
Kairat stayer:

А чё их смотреть, у вас половина мемов - на одно лицо, нет креатива :lol:


Пора повзрослеть, Кайрат дос 8-)

[Исправлено: maxsaf, 22.04.2025 - 08:12]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6999
Форумная эклектика
Отправлено: 22.04.25 - 09:45
#1581
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Привет, хеллоу, нихао, бонжур, гутен морген, доброго ранку, шалом, аньон хасейо, ассалаумагалейкум, всем желаю мира, радости, добра, хорошего дня и прекрасного настроения!

Цитата:
maxsaf:
А чё их смотреть, у вас половина мемов - на одно лицо, нет креатива


Мистер Макс, половина на одно лицо это норм, получается 50 на 50.

Я не сказочник мечтатель, как отдельные форумные "грамотеи" и всегда открыт для новых идей и опыта. Ранее отмечал, что потенциал есть и буду стремится мыслить шире, нешаблонно и нестандартно. Также отмечал, что прототипами зачастую являются форумчане, в том числе иностранные подданные, специалисты по всем вопросам и широкого профиля, буду далее развиваться :lol: :lol: :lol:.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6999
Форумная эклектика
Отправлено: 22.04.25 - 11:59
#1582
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Цитата:
maxsaf:
Пора повзрослеть, Кайрат дос


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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6999
Форумная эклектика
Отправлено: 23.04.25 - 12:33
#1583
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6999
Форумная эклектика
Отправлено: 28.04.25 - 15:56
#1584
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Друзья, сегодня процитирую не самого себя, а древнегреческого философа Сократа: Здоровье - не всё, но всё без здоровья - ничто. Ну и пословица гласит: На Бога надейся, а сам не плошай. Не реклама, сегодня в Олимпе по акции, сдал на анализы кровь - Витамины и микроэлементы, в случае их недостатка буду восполнять. Болтать можно много, лучше пойду-ка я в баню. Как говорится: В тот день, когда ты паришься - ты никогда не старишься 8-) 8-) 8-).
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6999
Форумная эклектика
Отправлено: 30.04.25 - 09:07
#1585
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6999
Форумная эклектика
Отправлено: 09.05.25 - 10:36
#1586
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6999
Форумная эклектика
Отправлено: 10.05.25 - 10:36
#1587
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Kairat stayer: Д.Трамп ещё не уходит и покажет, всем конфликтующим сторонам во всём мире, где раки зимуют и Кузькину мать!

Подробнее здесь:

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6999
Форумная эклектика
Отправлено: 16.05.25 - 08:42
#1588
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6999
Форумная эклектика
Отправлено: 20.05.25 - 18:27
#1589
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
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Форумная эклектика
Отправлено: 22.05.25 - 11:21
#1590
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Друзья, привет, хеллоу, нихао, бонжур, гутен морген, доброго ранку, шалом, аньон хасейо, ассалаумагалейкум, всем желаю мира, добра, хороших новостей, прекрасного дня и отличного настроения!

В Будапеште вчера начал свою работу неформальный саммит стран входящих Организацию тюркских государств (ОТГ) (Ниже видео от 20.05.2025 года). Впервые в истории ОТГ неофициальный саммит проходит на территории государства-наблюдателя. Еще одной темой передачи стало то, что в Казахстане создали ещё одну свободную экономическую зону. СЭЗ будет располагаться вблизи международного транспортного коридора Западная Европа – Западный Китай в Кызылординской области.


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