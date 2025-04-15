Отправлено: - 09:45

maxsaf:

А чё их смотреть, у вас половина мемов - на одно лицо, нет креатива

Привет, хеллоу, нихао, бонжур, гутен морген, доброго ранку, шалом, аньон хасейо, ассалаумагалейкум, всем желаю мира, радости, добра, хорошего дня и прекрасного настроения!Цитата:Мистер Макс, половина на одно лицо это норм, получается 50 на 50.Я не сказочник мечтатель, как отдельные форумные "грамотеи" и всегда открыт для новых идей и опыта. Ранее отмечал, что потенциал есть и буду стремится мыслить шире, нешаблонно и нестандартно. Также отмечал, что прототипами зачастую являются форумчане, в том числе иностранные подданные, специалисты по всем вопросам и широкого профиля, буду далее развиваться