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"При непогоде цены взлетают мгновенно" - Мажилисмен предложил снизить тарифы крупных агрегаторов такси
"При непогоде цены взлетают мгновенно" - Мажилисмен предложил снизить тарифы крупных агрегаторов такси
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