Re: "При непогоде цены взлетают мгновенно" -...

Отправлено: - 21:19

Разве что миллиарды списать на поддержание только..

Это как подвязкой поддержать один орган от вялости, как подвязывают же помидоры, но у тех хоть результат, помидоры..

А тут с этой дорогой подвязкой нет результата и в конце концов женщина от тебя сбегает к тому, кому поддерживать ничего не надо и все происходит само собой и все довольны..