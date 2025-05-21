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≡ "При непогоде цены взлетают мгновенно" - Мажилисмен предложил снизить тарифы крупных агрегаторов такси
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51783
"При непогоде цены взлетают мгновенно" - Мажилисмен предложил снизить тарифы крупных агрегаторов такси
Отправлено: 21.05.25 - 21:13
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Депутат мажилиса Мархабат ЖАЙЫМБЕТОВ предложил снизить сумму комиссии, которую взимают агрегаторы такси. По его словам, сотни тысяч казахстанских водителей стали сильно зависимыми от онлайн-платформ, через которые оказывают услуги такси.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44791
Re: "При непогоде цены взлетают мгновенно" -...
Отправлено: 21.05.25 - 21:13
#1
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Цитата:
оказать поддержку созданию казахстанских онлайн-приложений п

Нефтегазоносное государство, которое по цифровизации номер 1 во всей Евразии, так мне сказали, не может ничего сделать и с конкурировать с какой то частной шарашкой Яндекс или еще там какие то есть..
Он там чего накурился то?
Какую поддержку?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44791
Re: "При непогоде цены взлетают мгновенно" -...
Отправлено: 21.05.25 - 21:19
#2
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Разве что миллиарды списать на поддержание только..
Это как подвязкой поддержать один орган от вялости, как подвязывают же помидоры, но у тех хоть результат, помидоры..
А тут с этой дорогой подвязкой нет результата и в конце концов женщина от тебя сбегает к тому, кому поддерживать ничего не надо и все происходит само собой и все довольны..
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1319
Re: "При непогоде цены взлетают мгновенно" -...
Отправлено: 21.05.25 - 22:20
#3
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Сначала сделайте так, чтобы в непогоду можно было ходить пешком! Лужи на полтора-два метра в длину, и естественно они на пешеходных переходах. Дорожники у нас вообще в глаза долбятся, когда асфальт катают. Сразу видно, что те, кто принимает выполненные работы НЕ ходят пешком через такие переходы, по таким тротуарам.а жаль, глядишь глазки бы приоткрылись. А еще нет деревьев, которые листвой от дождя прикрывали бы. И снова властям спасибо!
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