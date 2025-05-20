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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44791
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.05.25 - 18:52
#6631
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А еще прикол, не могли кончить, ой, закончить, скинуть трубку..
Это как в секасе, пытаешься одновременно закончить с партнершей или с партнером и чувство вины, кто закончит первым и неодобрение второго, какое то появляется..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27739
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.05.25 - 02:17
#6632
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Цитата:
111:
А еще прикол, не могли кончить, ой, закончить, скинуть трубку.. Это как в секасе, пытаешься одновременно закончить с партнершей или с партнером и чувство вины, кто закончит первым и неодобрение второго, какое то появляется..

Надеюсь, одноклассники твоих детей читают всю ту дичь, что ты здесь пишешь.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27739
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.05.25 - 02:18
#6633
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Цитата:
Президент США Дональд Трамп резко ответил на призывы украинского лидера Владимира Зеленского ужесточить санкции против России. Об этом он заявил во время пресс-конференции.

Глава Белого дома подчеркнул, что сам будет принимать такие решения. «Это будет мое решение, ничье больше, Мы посмотрим, что сделает Россия, как поведет себя», — добавил он.

При этом американский лидер отметил, что в вопросе украинского конфликта наступил критический момент.



тыц
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44791
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.05.25 - 08:38
#6634
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Цитата:
maxsaf:
Надеюсь, одноклассники твоих детей читают всю ту дичь, что ты здесь пишешь.

Ты просишь одноклассников своих детей читать то, что ты тут попусту пишешь уже лет 15?
Это что, садо мазо какое то?
В 22 и в 14 лет, да и первоклашки детишки только и мечтают, чтоб почитать какой то флуд на форуме старичков с 70х годов, а то и больше?
Ты в свои 22 годика только и делал ЭТО?
Или по дефкам бегал, работал, учился и тд?
Молодость даётся для этого, чтоб читать какую то стариковскую Флудильню?
Да, далек ты от нашей молодежи..
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10322
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.05.25 - 09:19
#6635
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Цитата:
111:
чтоб читать какую то стариковскую Флудильню?

Пожалуй 111 прав,этот бред который он здесь несёт изо дня в день,читают 3,5 человека :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44791
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.05.25 - 09:52
#6636
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Цитата:
Добринцофф:

Цитата:
Пожалуй 111 прав,этот бред который он здесь несёт изо дня в день,читают 3,5 человека :lol:

Ну рад что ты меня всегда и везде стараешься читать, начиная с СВО и кончая про баночку сметаны , купленной в каком нибудь Солнечном..
Ты мой постоянный клиент из этих 3,5 человека!
Тебя я ценю.
Но дети, это уже слишком.
Дети должны развиваться, а не жить в одной и той же позе как мы, начиная тут с 2006го года, мне кстати тогда уже 36 было, уже средний возраст.
В этом возрасте уже можно нудеть и нудеть..
До 30ти нет.
Для этого есть более молодежные современные сайты, созданные американскими и китайскими товарищами..
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10322
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.05.25 - 14:12
#6637
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Цитата:
111:
Ну рад что ты меня всегда и везде стараешься читать, начиная с СВО и кончая про баночку сметаны , купленной в каком нибудь Солнечном.. Ты мой постоянный клиент из этих 3,5 человека!

Я скорее вот эти 0.5,потому что читаю в основном то что вылезло на главной странице.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44791
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.05.25 - 14:54
#6638
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Цитата:
Добринцофф:

Цитата:
скорее вот эти 0.5,потому что читаю в основном то что вылезло на главной странице.

Что то у тебя постоянно вылазили все комменты об СВО, и абсолютно все о ценниках в каких то ларьках и супермаркетах..
Вот не нужно только пафоса, мол школяры читают наш Флуд..
Понимаю старость, хочется показать что и мудрость вместе с ней пришла, даже если и пришла, она не для нас, чтоб мы учили ей друг друга.
Учить надо молодежь не комментами во Флуде, а как то там по другому, но повторюсь, не друг друга учить накопленной на форуме Мудрости, если можно так сказать..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44791
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.05.25 - 15:00
#6639
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Особенно когда выиграл айфон..
Ладно, замётано..
Никто не знал и не видел как я его выиграл, может действительно миллиардерше Солнечного дал взятку, и она специально для этого приехала в Кастанай и клюнула на паршивые 200 тысяч тэнгэ, чтоб дать мне выиграть айфон за 400 тысяч или по чем у него отпускная оптом , 240?
Итого она выиграла 40 тысяч, которые ушли у нее на самолет…
В один конец.
Так она даже проиграла😉
Да уж..
Вот и вся математика.,
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1742
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.05.25 - 20:50
#6640
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А тем временем Российская армия вошла в Днепропетровскую область
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44791
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.05.25 - 21:04
#6641
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Цитата:
Змея Подколодная:

Цитата:
А тем временем Российская армия вошла в Днепропетровскую область

Прикольно, нам еще нужны Сумы, так, еще сотня тысяч погибнет, не беда, они же наши русские.
Я тоже за войну и против всяких Трампов!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44791
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.05.25 - 21:07
#6642
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А что, Билайн переименовали в Жаманда?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27739
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.05.25 - 22:14
#6643
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Цитата:
Добринцофф: бред который он здесь несёт изо дня в день

Ну а какой цирк без клоуна? :lol:

Цитата:
Змея Подколодная:
А тем временем Российская армия вошла в Днепропетровскую область

Как Мединский и обещал...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27739
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.05.25 - 22:15
#6644
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Цитата:
Президент США Дональд Трамп заявил, что в результате его разговора с российским лидером Владимиром Путиным был достигнут большой прогресс по урегулированию конфликта на Украине. Его слова передает ТАСС.

«Позавчера на протяжении двух с половиной часов мы разговаривали с президентом Путиным. Полагаю, мы достигли серьезного прогресса», — сказал американский лидер.


Прям любопытно, что там они решили :-)
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