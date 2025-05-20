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А еще прикол, не могли кончить, ой, закончить, скинуть трубку.. Это как в секасе, пытаешься одновременно закончить с партнершей или с партнером и чувство вины, кто закончит первым и неодобрение второго, какое то появляется..

Цитата:Надеюсь, одноклассники твоих детей читают всю ту дичь, что ты здесь пишешь.