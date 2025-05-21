Re: "Дети там постоянно бегают!" - На свал грунта...

Отправлено: - 19:51

Для устранения нарушений необходимых для борьбы с саботажем нужен правовой документ, принятый областным маслихатом, а иначе это глас вопиющего в пустыне! В нем должны быть прописаны как поступать с водителями, блокирующими подъезд мусорной машины к мусорным бакам, как поступать со строительными компаниями, не вывозящих строительный мусор со строительных площадок, как поступать с лицами ломающими ветви деревьев, рвущих цветы и тому подобное! Не надо изобретать велосипед, такие документы существуют в Челябинске и других городах! Нет нигде в парках отдыха строгих Правил, которые бы защищали весь труд рабочих и деньги вложенные в строительство общественных мест! Акиму не нужно надеяться на своих подчиненных, они работать не будут, а самому выходить на маслихат и говорить с депутатами маслихата, который является представительным органом в регионе и представляет интересы населения Костаная!