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≡ "Дети там постоянно бегают!" - На свал грунта высотой с четырехэтажный дом жалуется житель Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51782
"Дети там постоянно бегают!" - На свал грунта высотой с четырехэтажный дом жалуется житель Костаная
Отправлено: 21.05.25 - 19:51
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Житель микрорайона Береке обращался в службу iKomek (109). Там ответили, что обращение направлено в компетентные госорганы, но ответ еще не приходил. 20 мая ситуацию в своем Instagram-аккаунте прокомментировал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ.
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абике
* абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
876
Re: "Дети там постоянно бегают!" - На свал грунта...
Отправлено: 21.05.25 - 19:51
#1
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Для устранения нарушений необходимых для борьбы с саботажем нужен правовой документ, принятый областным маслихатом, а иначе это глас вопиющего в пустыне! В нем должны быть прописаны как поступать с водителями, блокирующими подъезд мусорной машины к мусорным бакам, как поступать со строительными компаниями, не вывозящих строительный мусор со строительных площадок, как поступать с лицами ломающими ветви деревьев, рвущих цветы и тому подобное! Не надо изобретать велосипед, такие документы существуют в Челябинске и других городах! Нет нигде в парках отдыха строгих Правил, которые бы защищали весь труд рабочих и деньги вложенные в строительство общественных мест! Акиму не нужно надеяться на своих подчиненных, они работать не будут, а самому выходить на маслихат и говорить с депутатами маслихата, который является представительным органом в регионе и представляет интересы населения Костаная!
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