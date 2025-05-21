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≡ Вот и покатались... - О фальшивой купюре 5 000 тенге заявила в полицию жительница Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51782
Вот и покатались... - О фальшивой купюре 5 000 тенге заявила в полицию жительница Костаная
Отправлено: 21.05.25 - 16:47
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Фотографию фальшивой банкноты номиналом 5 000 тенге потерпевшая прислала в редакцию "НГ". По словам женщины, такой неприятностью обернулось для ее семьи посещение Парка культуры и отдыха.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1318
Re: Вот и покатались... - О фальшивой купюре 5 000 тенге заявила...
Отправлено: 21.05.25 - 16:47
#1
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Вполне логично. Еще чаще бы бумажки эти рисовали. Люди буквально не успевают запомнить банкноты, как они уже обновляются. Рай для фальшивомонетчиков.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10322
Re: Вот и покатались... - О фальшивой купюре 5 000 тенге заявила...
Отправлено: 21.05.25 - 16:53
#2
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Уже наверное с месяц трое ходят по магазинам ЗТБ и Кустаная,пихают эти фальшивые пятитысячки,есть куча видео,есть фото этих людей,однако наша полиция никак не может их задержать.
Такие купюры свободно продаются на Озон и ВБ
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Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
228
Re: Вот и покатались... - О фальшивой купюре 5 000 тенге заявила...
Отправлено: 21.05.25 - 19:09
#3
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однако наша полиция никак не может их задержать. Я так думаю что они в доле, а как иначе можно рассуждать прочитав ваш коментарий! :-P :-P :-P :-P :-P
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абике
* абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
876
Re: Вот и покатались... - О фальшивой купюре 5 000 тенге заявила...
Отправлено: 21.05.25 - 19:56
#4
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Несложно написать заявление в полицию, а кто их разбудит! Везде глаз да глаз нужен, люди давно потеряли бдительность из-за отсутствия ответственности!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16568
Вот и покатались... - О фальшивой купюре 5 000 тенге заявила в полицию жительница Костаная
Отправлено: 21.05.25 - 20:07
#5
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Люди отвыкли от бумажек. Ну кассир то должен был спалить фальшивку-сувенирку. А может и увидела ну поздно и решила избавится что б на неё не вешали)
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