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≡ iPhone 16 или iPhone 15: Какой смартфон выбрать в 2025 году?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51782
iPhone 16 или iPhone 15: Какой смартфон выбрать в 2025 году?
Отправлено: 21.05.25 - 18:24
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В 2025 году компания Apple представила айфон 16, который стал логичным продолжением линейки, следуя за популярным iPhone 15. Но как выбрать между этими двумя устройствами? Давайте разберемся в основных характеристиках и особенностях.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27737
Re: iPhone 16 или iPhone 15: Какой смартфон выбрать в 2025 году?...
Отправлено: 21.05.25 - 18:24
#1
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Цитата:
iPhone 16 или iPhone 15


Жовтый или блакитный? :lol:
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