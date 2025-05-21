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Вот и покатались... - О фальшивой купюре 5 000 тенге заявила в полицию жительница Костаная
Вот и покатались... - О фальшивой купюре 5 000 тенге заявила в полицию жительница Костаная
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