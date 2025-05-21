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вопрос ухода за зелеными насаждениями требует серьезного переосмысления

Цитата:Заберите у этих варваров бензопилы и газонокосилки (триммеры, называйте как угодно) - от действий неадекватных "озеленителей) город только засыхает.Уже начались вылазки косарей - во-первых, опять косят до земли, превращая зелёные островки в желтую безжизненную сушь. Во-вторых, убрать скошенную траву после себя - видимо корона не позволяет - такая "эстетика" по мнению горакимата уготована городу, раз никто не удосуживается убрать скошенное.Покажите этим бестолочам, как выглядят газоны (аккуратно стриженная трава, а не грунт с жёлтым засохшим пучком травы) и покажите, что такое Кронирование (придание формы кроне, а не полная ее ликвидация по-кОстанайски). Хоть Википедию откройте на совещании, чтоб они понимали, как должно быть, и КАК они это делают.А за такой наносимый ущерб лёгким своего же города предлагаю привлекать к ответственности, вплоть до уголовной. В гонке за освоение бюджета готовы уже сосенки кронировать. Ума вообще нет.Помните, а ведь когда-то наш город был одним из самых зеленых в стране. Хорошее было время.