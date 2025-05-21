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≡ Озеленительные идеи для Костаная - создать дендрологический план и позвать в партнеры дачников
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51781
Озеленительные идеи для Костаная - создать дендрологический план и позвать в партнеры дачников
Отправлено: 21.05.25 - 15:39
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«Зеленую» концепцию развития областного центра обсуждали в Костанае 19 мая на аппаратном совещании. Один из вопросов, адресованных акиму, был о создании в городе аналога советского «Зеленстроя».
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1318
Re: Озеленительные идеи для Костаная - создать дендрологический...
Отправлено: 21.05.25 - 15:39
#1
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Цитата:
вопрос ухода за зелеными насаждениями требует серьезного переосмысления

Заберите у этих варваров бензопилы и газонокосилки (триммеры, называйте как угодно) - от действий неадекватных "озеленителей) город только засыхает.
Уже начались вылазки косарей - во-первых, опять косят до земли, превращая зелёные островки в желтую безжизненную сушь. Во-вторых, убрать скошенную траву после себя - видимо корона не позволяет - такая "эстетика" по мнению горакимата уготована городу, раз никто не удосуживается убрать скошенное.

Покажите этим бестолочам, как выглядят газоны (аккуратно стриженная трава, а не грунт с жёлтым засохшим пучком травы) и покажите, что такое Кронирование (придание формы кроне, а не полная ее ликвидация по-кОстанайски). Хоть Википедию откройте на совещании, чтоб они понимали, как должно быть, и КАК они это делают.
А за такой наносимый ущерб лёгким своего же города предлагаю привлекать к ответственности, вплоть до уголовной. В гонке за освоение бюджета готовы уже сосенки кронировать. Ума вообще нет.

Помните, а ведь когда-то наш город был одним из самых зеленых в стране. Хорошее было время.
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