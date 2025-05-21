Рабочих, угрожавших сжечь себя на верхних этажах новостройки в Костанае, арестовали на сутки
Отправлено: 21.05.25 - 12:53
Акцию протеста рабочие устроили, чтобы получить задержанную зарплату от ИП Budova, субподрядчика строительной компании "Елена Д". Закончилась история переданным по верёвке пакетом... и санкцией в отношении участников акции. Читать новость
По решению суда организатор и участники несанкционированной акции признаны виновными и подвергнуты административному аресту сроком на одни сутки.
Этого и следовало ожидать. Какие опасные преступники задержаны! Любимый город может спать спокойно. А за создание такой ситуации работодатель понесет хоть какую-либо ответственность? Практически Доведение до самоубийства.
Было зафиксировано нарушение законодательства о проведении публичных мероприятий.
Так вроде обращались к своему руководству на территории объекта. Требовать выплату положенных средств теперь и по закону нельзя? Или это должно было быть так: "здрасьте. Согласуйте нам акцию, мы повисим на высоте, поугрожаем саморасправой немножечко и пойдем" . так что ли? Люди дошли до крайней меры, они не оппозиционеры, не идут против власти или чего либо еще. Не от хорошей жизни это было сделано. Отстаивают нарушение своих прав - а им еще и свободу ограничили. Юриспруденция затмевает здравый смысл. Еще одна галочка в плане по штрафам и/или задержаниям.
при капитализме рабочий человек является средством производства. А с этим средством можно делать все что угодно буржуям. Разве это было возможным в СССР? -Никогда!!! А полиция и суды стоят на стороне властьимущих, но не Закона и рабочего люда
Справедливость для граждан Казахстана должна исходить от прокуратуры, МВД, Правительства, от депутатов всех рангов,чтобы законы и кодексы исполнялись снизу доверху, независимо от форм собственности, но все названные структуры защищают только государственные интересы, то есть чиновничества и бизнесменов, которые бьют себя в грудь и кричат: мы ваши кормильцы! Поэтому население, чтобы добиться реализации своих прав, обречено, и имеет право только через суд добиваться реализации своих трудовых и других прав! При социализме, любой гр-н гос-ва мог пожаловаться прокурору и он восстанавливал Справедливость на деле без всяких взяток, а сейчас, чтобы восстановить свои права нужно себя уничтожить путем самоубийства и т.п и т.д, а иначе суд!
Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 26
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать