А еще прикол, не могли кончить, ой, закончить, скинуть трубку.. Это как в секасе, пытаешься одновременно закончить с партнершей или с партнером и чувство вины, кто закончит первым и неодобрение второго, какое то появляется..
111: А еще прикол, не могли кончить, ой, закончить, скинуть трубку.. Это как в секасе, пытаешься одновременно закончить с партнершей или с партнером и чувство вины, кто закончит первым и неодобрение второго, какое то появляется..
Надеюсь, одноклассники твоих детей читают всю ту дичь, что ты здесь пишешь.
maxsaf: Надеюсь, одноклассники твоих детей читают всю ту дичь, что ты здесь пишешь.
Ты просишь одноклассников своих детей читать то, что ты тут попусту пишешь уже лет 15? Это что, садо мазо какое то? В 22 и в 14 лет, да и первоклашки детишки только и мечтают, чтоб почитать какой то флуд на форуме старичков с 70х годов, а то и больше? Ты в свои 22 годика только и делал ЭТО? Или по дефкам бегал, работал, учился и тд? Молодость даётся для этого, чтоб читать какую то стариковскую Флудильню? Да, далек ты от нашей молодежи..
Пожалуй 111 прав,этот бред который он здесь несёт изо дня в день,читают 3,5 человека
Ну рад что ты меня всегда и везде стараешься читать, начиная с СВО и кончая про баночку сметаны , купленной в каком нибудь Солнечном.. Ты мой постоянный клиент из этих 3,5 человека! Тебя я ценю. Но дети, это уже слишком. Дети должны развиваться, а не жить в одной и той же позе как мы, начиная тут с 2006го года, мне кстати тогда уже 36 было, уже средний возраст. В этом возрасте уже можно нудеть и нудеть.. До 30ти нет. Для этого есть более молодежные современные сайты, созданные американскими и китайскими товарищами..
скорее вот эти 0.5,потому что читаю в основном то что вылезло на главной странице.
Что то у тебя постоянно вылазили все комменты об СВО, и абсолютно все о ценниках в каких то ларьках и супермаркетах.. Вот не нужно только пафоса, мол школяры читают наш Флуд.. Понимаю старость, хочется показать что и мудрость вместе с ней пришла, даже если и пришла, она не для нас, чтоб мы учили ей друг друга. Учить надо молодежь не комментами во Флуде, а как то там по другому, но повторюсь, не друг друга учить накопленной на форуме Мудрости, если можно так сказать..
Особенно когда выиграл айфон.. Ладно, замётано.. Никто не знал и не видел как я его выиграл, может действительно миллиардерше Солнечного дал взятку, и она специально для этого приехала в Кастанай и клюнула на паршивые 200 тысяч тэнгэ, чтоб дать мне выиграть айфон за 400 тысяч или по чем у него отпускная оптом , 240? Итого она выиграла 40 тысяч, которые ушли у нее на самолет… В один конец. Так она даже проиграла😉 Да уж.. Вот и вся математика.,
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