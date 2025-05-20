Re: Некому руководить спортсменами? - Проблемы с кадрами в ДЮСШ...

Отправлено: - 19:16

Зачем в районе работать тренером в дюсш за 200 тыс если лучше пойти учителем в школу за 400 тыс с сельскими подъёмными

Темболее местные парни явно лучше на К/х пойдут работать чем за 200 тыс отчитываться о том что нет в селе детей спортсменов и получать по шапке)



Надо поднимать вопрос о глобальном повышении зарплаты бюджетным сотрудникам которые не госслужащие работающие по мощному соц пакету но в то же время и не учителя которым за последние 5 лет только и делают что добавляют зарплату



Библиотекари, дюсшники, мрцшники, психологи в школах работают за копейки а спрос и бумажек как у чиновников в министерствах

В том же узункуле девушка мрцшница оказалась виновна в смерти ребенка на мероприятии а замы и акимы прошлые ушли из под удара

Ну и кто пойдет так работать ?