Re: Субсидируемые казахстанские производители продают мясо птицы...

Отправлено: - 14:45

Вот такие бизнесмены, которые ноют из любой подворотни, что им не дают развивать бизнес, теребят на взятки, не дают укрыть налоги, не дают обманывать народ, а тут у самих "рыло в пушку"! Им гос-во дает бюджетные деньги под низкие проценты для того, чтобы они не плакали о нищете, чтобы они снизили себестоимость мяса птицы для населения регионов, зная при этом, что жалостливое гос-во почти коррупционное, и что оно не способна применить к ним меру наказания, не снижают себестоимость произведенной продукции, а наоборот повышают, чтобы через население вернуть свои деньги, отданные на "лапу" контролерам! И такое творится по всей стране и во всех сферах, которое называется производством! О каком величии гос-ва можно говорить, писать! Одна болтовня, типа разберемся, нужны рекомендации, согласования! А воз и ныне там! Как был бардак, так и остался! Нужны сталинские реформы, чтобы экономику поднять на нужный уровень, через чистку от болтунов и дармоедов! Не нужно из малых производителей продукции производить иждивенцев, которых уже в стране хоть пруд пруди! Воруют все: и слепые и горбатые!