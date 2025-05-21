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≡ Субсидируемые казахстанские производители продают мясо птицы дороже конкурентов – ВАП
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51779
Субсидируемые казахстанские производители продают мясо птицы дороже конкурентов – ВАП
Отправлено: 21.05.25 - 14:45
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Несколько казахстанских производителей мяса курицы, которые получают государственную поддержку, реализуют товар дороже конкурентов, сообщили в пресс-службе Высшей аудиторской палаты. Ведомство также назвало барьеры, мешающие малым производителям получать господдержку.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
874
Re: Субсидируемые казахстанские производители продают мясо птицы...
Отправлено: 21.05.25 - 14:45
#1
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Вот такие бизнесмены, которые ноют из любой подворотни, что им не дают развивать бизнес, теребят на взятки, не дают укрыть налоги, не дают обманывать народ, а тут у самих "рыло в пушку"! Им гос-во дает бюджетные деньги под низкие проценты для того, чтобы они не плакали о нищете, чтобы они снизили себестоимость мяса птицы для населения регионов, зная при этом, что жалостливое гос-во почти коррупционное, и что оно не способна применить к ним меру наказания, не снижают себестоимость произведенной продукции, а наоборот повышают, чтобы через население вернуть свои деньги, отданные на "лапу" контролерам! И такое творится по всей стране и во всех сферах, которое называется производством! О каком величии гос-ва можно говорить, писать! Одна болтовня, типа разберемся, нужны рекомендации, согласования! А воз и ныне там! Как был бардак, так и остался! Нужны сталинские реформы, чтобы экономику поднять на нужный уровень, через чистку от болтунов и дармоедов! Не нужно из малых производителей продукции производить иждивенцев, которых уже в стране хоть пруд пруди! Воруют все: и слепые и горбатые!
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