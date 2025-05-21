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≡ Рабочих, угрожавших сжечь себя на верхних этажах новостройки в Костанае, арестовали на сутки
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51779
Рабочих, угрожавших сжечь себя на верхних этажах новостройки в Костанае, арестовали на сутки
Отправлено: 21.05.25 - 12:53
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Акцию протеста рабочие устроили, чтобы получить задержанную зарплату от ИП Budova, субподрядчика строительной компании "Елена Д". Закончилась история переданным по верёвке пакетом... и санкцией в отношении участников акции.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1317
Re: Рабочих, угрожавших сжечь себя на верхних этажах новостройки...
Отправлено: 21.05.25 - 12:53
#1
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Цитата:
По решению суда организатор и участники несанкционированной акции признаны виновными и подвергнуты административному аресту сроком на одни сутки.

Этого и следовало ожидать. Какие опасные преступники задержаны! Любимый город может спать спокойно.
А за создание такой ситуации работодатель понесет хоть какую-либо ответственность? Практически Доведение до самоубийства.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1317
Re: Рабочих, угрожавших сжечь себя на верхних этажах новостройки...
Отправлено: 21.05.25 - 12:57
#2
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Цитата:
Было зафиксировано нарушение законодательства о проведении публичных мероприятий.

Так вроде обращались к своему руководству на территории объекта. Требовать выплату положенных средств теперь и по закону нельзя? Или это должно было быть так: "здрасьте. Согласуйте нам акцию, мы повисим на высоте, поугрожаем саморасправой немножечко и пойдем" . так что ли?
Люди дошли до крайней меры, они не оппозиционеры, не идут против власти или чего либо еще. Не от хорошей жизни это было сделано. Отстаивают нарушение своих прав - а им еще и свободу ограничили. Юриспруденция затмевает здравый смысл. Еще одна галочка в плане по штрафам и/или задержаниям.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
732
Re: Рабочих, угрожавших сжечь себя на верхних этажах новостройки...
Отправлено: 21.05.25 - 14:11
#3
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при капитализме рабочий человек является средством производства. А с этим средством можно делать все что угодно буржуям. Разве это было возможным в СССР? -Никогда!!! А полиция и суды стоят на стороне властьимущих, но не Закона и рабочего люда
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
170
Re: Рабочих, угрожавших сжечь себя на верхних этажах новостройки...
Отправлено: 21.05.25 - 14:36
#4
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Цитата:
- В ходе переговоров между сторонами трудовой спор был урегулирован, сотрудникам произведены частичные выплаты,

Источник:
Какие частичные выплаты? Заставить выплатить всю эарплату , штраф на Работодателя и проверка Департмента труда
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1585
Рабочих, угрожавших сжечь себя на верхних этажах новостройки в Костанае, арестовали на сутки
Отправлено: 21.05.25 - 14:39
#5
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Цитата:
рихард:
Разве это было возможным в СССР? -Никогда!!!

А это тогда что!?
Википедия.Новочеркасский расстрел
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
874
Re: Рабочих, угрожавших сжечь себя на верхних этажах новостройки...
Отправлено: 21.05.25 - 15:01
#6
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Справедливость для граждан Казахстана должна исходить от прокуратуры, МВД, Правительства, от депутатов всех рангов,чтобы законы и кодексы исполнялись снизу доверху, независимо от форм собственности, но все названные структуры защищают только государственные интересы, то есть чиновничества и бизнесменов, которые бьют себя в грудь и кричат: мы ваши кормильцы! Поэтому население, чтобы добиться реализации своих прав, обречено, и имеет право только через суд добиваться реализации своих трудовых и других прав! При социализме, любой гр-н гос-ва мог пожаловаться прокурору и он восстанавливал Справедливость на деле без всяких взяток, а сейчас, чтобы восстановить свои права нужно себя уничтожить путем самоубийства и т.п и т.д, а иначе суд!
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