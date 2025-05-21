Re: Рабочих, угрожавших сжечь себя на верхних этажах новостройки...

Отправлено: - 15:01

Справедливость для граждан Казахстана должна исходить от прокуратуры, МВД, Правительства, от депутатов всех рангов,чтобы законы и кодексы исполнялись снизу доверху, независимо от форм собственности, но все названные структуры защищают только государственные интересы, то есть чиновничества и бизнесменов, которые бьют себя в грудь и кричат: мы ваши кормильцы! Поэтому население, чтобы добиться реализации своих прав, обречено, и имеет право только через суд добиваться реализации своих трудовых и других прав! При социализме, любой гр-н гос-ва мог пожаловаться прокурору и он восстанавливал Справедливость на деле без всяких взяток, а сейчас, чтобы восстановить свои права нужно себя уничтожить путем самоубийства и т.п и т.д, а иначе суд!