Re: Содержание некоторых школьных учебников пересмотрят с учётом...

Отправлено: - 13:56

Глава первая- Путешествия и достопримечательности

1. Путешествие, странствие, турне

2. О путешествии

3. Достопримечательности- природные чудеса Казахстана

4. Достопримечательности- культурное наследие Казахстана

5. История первых путешествий

6. О семи чудесах света Древнего мира

7. О семи чудесах света Древнего мира (продолжение)

8. Чему учат путешествия? 9. Путешествия с приключениями 10. Экологически экстремальные приключения

11. Этот многообразный мир туризма

Глава вторая- Образ жизни и культура: древние цивилизации

1. Образ жизни- что это такое

2. О культуре

3. Язык и культура

4. О первых знаках препинания в языке

5. Экскурс в мир древних цивилизаций

6. Экскурс в мир древних цивилизаций (продолжение)

7. О золотом веке античного мира

8. О золотом веке античного мира (продолжение)

9. Цивилизация великой степи

10. И заговорили камни- отгадайте по этим главам учебник...



Учебник Русский язык Капенова Ж. 6 класс, издательство Арман, 2018 год

И чему по нему можно научить????

Только идиотизму, потому как намешено все- история, география, но никак русский язык