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≡ Содержание некоторых школьных учебников пересмотрят с учётом жалоб казахстанцев
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51779
Содержание некоторых школьных учебников пересмотрят с учётом жалоб казахстанцев
Отправлено: 21.05.25 - 13:56
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В содержание школьных учебников внесут корректировки на основе обращений от населения, сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев. Родители учащихся жаловались на содержание 26 учебников.
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
284
Re: Содержание некоторых школьных учебников пересмотрят с учётом...
Отправлено: 21.05.25 - 13:56
#1
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Глава первая- Путешествия и достопримечательности
1. Путешествие, странствие, турне
2. О путешествии
3. Достопримечательности- природные чудеса Казахстана
4. Достопримечательности- культурное наследие Казахстана
5. История первых путешествий
6. О семи чудесах света Древнего мира
7. О семи чудесах света Древнего мира (продолжение)
8. Чему учат путешествия? 9. Путешествия с приключениями 10. Экологически экстремальные приключения
11. Этот многообразный мир туризма
Глава вторая- Образ жизни и культура: древние цивилизации
1. Образ жизни- что это такое
2. О культуре
3. Язык и культура
4. О первых знаках препинания в языке
5. Экскурс в мир древних цивилизаций
6. Экскурс в мир древних цивилизаций (продолжение)
7. О золотом веке античного мира
8. О золотом веке античного мира (продолжение)
9. Цивилизация великой степи
10. И заговорили камни- отгадайте по этим главам учебник...

Учебник Русский язык Капенова Ж. 6 класс, издательство Арман, 2018 год
И чему по нему можно научить????
Только идиотизму, потому как намешено все- история, география, но никак русский язык
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
284
Re: Содержание некоторых школьных учебников пересмотрят с учётом...
Отправлено: 21.05.25 - 14:03
#2
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Тут уже просто удалять таких авторов-педагогов надо- все делается для того чтобы росли необразованными, безграмотными дети. В голове мешанина- соответственно можно вкладывать все, что захочешь, это ж учебнике прописано..
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