Отправлено: - 12:57

Было зафиксировано нарушение законодательства о проведении публичных мероприятий.

Цитата:Так вроде обращались к своему руководству на территории объекта. Требовать выплату положенных средств теперь и по закону нельзя? Или это должно было быть так: "здрасьте. Согласуйте нам акцию, мы повисим на высоте, поугрожаем саморасправой немножечко и пойдем" . так что ли?Люди дошли до крайней меры, они не оппозиционеры, не идут против власти или чего либо еще. Не от хорошей жизни это было сделано. Отстаивают нарушение своих прав - а им еще и свободу ограничили. Юриспруденция затмевает здравый смысл. Еще одна галочка в плане по штрафам и/или задержаниям.