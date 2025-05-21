НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Рабочих, угрожавших сжечь себя на верхних этажах новостройки в Костанае, арестовали на сутки
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51777
Рабочих, угрожавших сжечь себя на верхних этажах новостройки в Костанае, арестовали на сутки
Отправлено: 21.05.25 - 12:53
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Акцию протеста рабочие устроили, чтобы получить задержанную зарплату от ИП Budova, субподрядчика строительной компании "Елена Д". Закончилась история переданным по верёвке пакетом... и санкцией в отношении участников акции.
Читать новость

v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1316
Re: Рабочих, угрожавших сжечь себя на верхних этажах новостройки...
Отправлено: 21.05.25 - 12:53
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
По решению суда организатор и участники несанкционированной акции признаны виновными и подвергнуты административному аресту сроком на одни сутки.

Этого и следовало ожидать. Какие опасные преступники задержаны! Любимый город может спать спокойно.
А за создание такой ситуации работодатель понесет хоть какую-либо ответственность? Практически Доведение до самоубийства.
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1316
Re: Рабочих, угрожавших сжечь себя на верхних этажах новостройки...
Отправлено: 21.05.25 - 12:57
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Было зафиксировано нарушение законодательства о проведении публичных мероприятий.

Так вроде обращались к своему руководству на территории объекта. Требовать выплату положенных средств теперь и по закону нельзя? Или это должно было быть так: "здрасьте. Согласуйте нам акцию, мы повисим на высоте, поугрожаем саморасправой немножечко и пойдем" . так что ли?
Люди дошли до крайней меры, они не оппозиционеры, не идут против власти или чего либо еще. Не от хорошей жизни это было сделано. Отстаивают нарушение своих прав - а им еще и свободу ограничили. Юриспруденция затмевает здравый смысл. Еще одна галочка в плане по штрафам и/или задержаниям.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 77, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 76
Зарегистрированные пользователи: Vit

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS