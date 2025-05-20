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директор пляжа:

кузов накренится, груз пострадает или от ветра перевернется. обочина у нас как правило - овраг. 2. Если на обочину встать, ушлые братишки слева обгонят и влезут. когда сутки стоишь, мне кажется уже пофиг главное пройти

Цитата:ну да лучше полосу занять и пусть об тебя люди бьются и умирают