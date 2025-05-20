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Шесть человек погибли из-за столкновения микроавтобуса с фурой в Костанайской области
Шесть человек погибли из-за столкновения микроавтобуса с фурой в Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51777
Шесть человек погибли из-за столкновения микроавтобуса с фурой в Костанайской области
Отправлено: 20.05.25 - 11:45
Все погибшие - пассажиры микроавтобуса Ford Transit. Всего в салоне, помимо водителя, находилось 10 человек. Смертельная авария произошла сегодня, 20 мая, утром недалеко от поста пропуска «Кайрак».
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Re: Шесть человек погибли из-за столкновения микроавтобуса с...
Отправлено: 20.05.25 - 11:45
Связано ли это проишествие с введением электронных очередей, из-за которых образуются "хвосты" из грузовых машин, и "летящих" к назначенному времени перевозчиков?
Шесть человек погибли из-за столкновения микроавтобуса с фурой в Костанайской области
Отправлено: 20.05.25 - 12:26
Цитата:
Судя по фото, то да. Форд в хвост фуре вьехал. Я был в пятницу на кайраке. Попросили в Германию смотаться(хотя я завязал, не хочу больше кататься, ну ладно хорошие люди попросили)
Там реальный хаос с этими электрониками. Фуры в два ряда стоят. Неразбериха. Не кто по времени не успевает. Ругачь. Наваратили бардак.
На границах должен быть так называемый накопитель-стоянка
[Исправлено: Vit, 20.05.2025 - 12:28]
vofkakst:
Судя по фото, то да. Форд в хвост фуре вьехал. Я был в пятницу на кайраке. Попросили в Германию смотаться(хотя я завязал, не хочу больше кататься, ну ладно хорошие люди попросили)
Там реальный хаос с этими электрониками. Фуры в два ряда стоят. Неразбериха. Не кто по времени не успевает. Ругачь. Наваратили бардак.
На границах должен быть так называемый накопитель-стоянка
[Исправлено: Vit, 20.05.2025 - 12:28]
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1584
Re: Шесть человек погибли из-за столкновения микроавтобуса с...
Отправлено: 20.05.25 - 12:48
Цитата:
Виталий! Вы о чем говорите?!! У нас вдоль дорог сортиров вменяемых нет. Какой нахрен накопитель??! Им бы хотя бы с г..ом совладать для начала научиться. А вы им про мегасложный логистический объект что-то вещаете.
Vit:
На границах должен быть так называемый накопитель-стоянка
На границах должен быть так называемый накопитель-стоянка
Виталий! Вы о чем говорите?!! У нас вдоль дорог сортиров вменяемых нет. Какой нахрен накопитель??! Им бы хотя бы с г..ом совладать для начала научиться. А вы им про мегасложный логистический объект что-то вещаете.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18139
Re: Шесть человек погибли из-за столкновения микроавтобуса с...
Отправлено: 20.05.25 - 13:24
А фуры нет чуть на обочину встать всеровно стоят же часам нет полностью заняли полосу что обгоняющий со встречной встретится по любому
Re: Шесть человек погибли из-за столкновения микроавтобуса с...
Отправлено: 20.05.25 - 13:32
Думаю, что на ПЛАТНОЙ дороге должно быть больше, чем 2 полосы. Нашим министрам на заметку
Шесть человек погибли из-за столкновения микроавтобуса с фурой в Костанайской области
Отправлено: 20.05.25 - 13:35
Цитата:
А ещё с новыми правилами регистрации, там щас уже в два ряда фуры стоят. И встречки-бедолаги еле разьезжаются
abaika95:В хвосте узкая обочинка. Машины по 40 тонн, нормальный водитель боится глубоко заезжать. Проваливается потом самостоятельно не вылезишь. Поэтому все равно пол машины на дороге торчат. А ближе к шлагбауму уже широкая обочинка.
А ещё с новыми правилами регистрации, там щас уже в два ряда фуры стоят. И встречки-бедолаги еле разьезжаются
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 25.06.07
- Сообщений:
- 283
Re: Шесть человек погибли из-за столкновения микроавтобуса с...
Отправлено: 20.05.25 - 15:22
Вот она- платная дорога повышенной комфортности(((((. Сколько еще нужно трупов, чтобы понять, что эта дорога не для такого потока, который по ней идет!!!!!!!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.18
- Сообщений:
- 785
Re: Шесть человек погибли из-за столкновения микроавтобуса с...
Отправлено: 21.05.25 - 09:58
Цитата:
1. кузов накренится, груз пострадает или от ветра перевернется. обочина у нас как правило - овраг.
2. Если на обочину встать, ушлые братишки слева обгонят и влезут.
когда сутки стоишь, мне кажется уже пофиг главное пройти
abaika95:
А фуры нет чуть на обочину встать
А фуры нет чуть на обочину встать
1. кузов накренится, груз пострадает или от ветра перевернется. обочина у нас как правило - овраг.
2. Если на обочину встать, ушлые братишки слева обгонят и влезут.
когда сутки стоишь, мне кажется уже пофиг главное пройти
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18139
Шесть человек погибли из-за столкновения микроавтобуса с фурой в Костанайской области
Отправлено: 21.05.25 - 12:47
Цитата:
ну да лучше полосу занять и пусть об тебя люди бьются и умирают
директор пляжа:
кузов накренится, груз пострадает или от ветра перевернется. обочина у нас как правило - овраг. 2. Если на обочину встать, ушлые братишки слева обгонят и влезут. когда сутки стоишь, мне кажется уже пофиг главное пройти
кузов накренится, груз пострадает или от ветра перевернется. обочина у нас как правило - овраг. 2. Если на обочину встать, ушлые братишки слева обгонят и влезут. когда сутки стоишь, мне кажется уже пофиг главное пройти
ну да лучше полосу занять и пусть об тебя люди бьются и умирают
Шесть человек погибли из-за столкновения микроавтобуса с фурой в Костанайской области
Отправлено: 21.05.25 - 12:51
Цитата:
Об этом должны были подумать те умники, которые эти реформы придумали.
abaika95:
ну да лучше полосу занять и пусть об тебя люди бьются и умирают
ну да лучше полосу занять и пусть об тебя люди бьются и умирают
Об этом должны были подумать те умники, которые эти реформы придумали.
Шесть человек погибли из-за столкновения микроавтобуса с фурой в Костанайской области
Отправлено: 21.05.25 - 13:59
Цитата:
А форд номера 02 с югов летит. Скорей всего уставший в хлам. Врятли в гостинице ночевал, отдыхал скорей всего сидя. Не увидел хвост и вляпался
abaika95: ну да лучше полосу занять и пусть об тебя люди бьются и умираютДавайте будем честны. Там последние лет 8 хвосты фур торчат. Раньше я помню обе границы за 40 минут проходил не стоял. Щас много машин стало. Колейки большие. Много узбеков. Небыло их раньше столько.
А форд номера 02 с югов летит. Скорей всего уставший в хлам. Врятли в гостинице ночевал, отдыхал скорей всего сидя. Не увидел хвост и вляпался
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