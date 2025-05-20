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Некому руководить спортсменами? - Проблемы с кадрами в ДЮСШ обсуждал аким Костанайской области со своими подчиненными
Некому руководить спортсменами? - Проблемы с кадрами в ДЮСШ обсуждал аким Костанайской области со своими подчиненными
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