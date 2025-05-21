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≡ Где попробовать блюда степных кочевников и дегтярный кофе?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51777
Где попробовать блюда степных кочевников и дегтярный кофе?
Отправлено: 21.05.25 - 10:48
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Оренбуржье приглашает провести последние весенние выходные ярко и вкусно на традиционном гастрономическом фестивале «Вкусы Оренбуржья». Фестиваль проводится для популяризации гастрономической идентичности территории и туризма, знакомства с многонациональными кухнями региона.
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
785
Re: Где попробовать блюда степных кочевников и дегтярный кофе?
Отправлено: 21.05.25 - 10:48
#1
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как связаны блюда степных кочевников и дегтярный кофе?
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7894
Где попробовать блюда степных кочевников и дегтярный кофе?
Отправлено: 21.05.25 - 13:34
#2
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Цитата:
директор пляжа:
как связаны

Сапоги кочевники дёгтем смазывали наверное
Профайл
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