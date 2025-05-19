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Бывшему вице-министру спорта Кожагапанову вынесли приговор по делу о хищении 1 млрд тенге
Бывшему вице-министру спорта Кожагапанову вынесли приговор по делу о хищении 1 млрд тенге
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