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≡ Бывшему вице-министру спорта Кожагапанову вынесли приговор по делу о хищении 1 млрд тенге
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51777
Бывшему вице-министру спорта Кожагапанову вынесли приговор по делу о хищении 1 млрд тенге
Отправлено: 19.05.25 - 20:31
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Суд Астаны вынес приговор Ерлану Кожагапанову и директору агентства SUCCESS K Ляззат Коккозовой. Их обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на организацию XV Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в 2018 году.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
872
Re: Бывшему вице-министру спорта Кожагапанову вынесли приговор...
Отправлено: 19.05.25 - 20:31
#1
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Жалостливому гос-ву при нулевой ответственности, нужно было вообще извиниться и не лишать их свободы за украденный миллиард! Больших несунов тоже не привлекали, ждут, когда отменят вообще лишение свободы, после того как отменили смертную казнь!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11959
Re: Бывшему вице-министру спорта Кожагапанову вынесли приговор...
Отправлено: 19.05.25 - 22:08
#2
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***с запретом занимать руководящие должности сроком на семь лет.**
----Надо пожизненно !!!
----А деньги вернули ?
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
785
Re: Бывшему вице-министру спорта Кожагапанову вынесли приговор...
Отправлено: 21.05.25 - 09:56
#3
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5 лет вроде ему дали. зато правнукам на золотые пеленки будет, улицу его именем потом родственники назовут. прям герой, кверху д....й. типичный представитель, коих каждый второй.
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