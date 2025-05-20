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≡ Пересек сплошную, но она была стерта: будет ли штраф?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51774
Пересек сплошную, но она была стерта: будет ли штраф?
Отправлено: 20.05.25 - 23:17
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На дорогах Казахстана нередко встречается разметка, которая со временем стирается, становится нечеткой или вовсе исчезает. Многие водители потом получают штрафы или даже лишаются прав. Но что, если сплошная была плохо видна? Можно ли оспорить наказание и как это сделать?
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
464
Re: Пересек сплошную, но она была стерта: будет ли штраф?
Отправлено: 20.05.25 - 23:17
#1
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Почему водитель должен доказывать что греб..ная разметка была стерта и.т.д? Авось не захочет, поленится, не допрет и.т.д., глупые законы, разметку нанести нет ни сил ни средств, зато долбаная камера "работает"
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1584
Re: Пересек сплошную, но она была стерта: будет ли штраф?
Отправлено: 21.05.25 - 06:26
#2
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Цитата:
Пересек сплошную, но она была стерта: 


Если стерта разметка то водитель и не мог ее пересечь, так как пересекать нечего. А если ему за это штраф выписывают, то писать заявление нужно не только с требованием о прекращении административного производства...но и в прокуратуру за фабрикацию дела и служебный подлог.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1313
Пересек сплошную, но она была стерта: будет ли штраф?
Отправлено: 21.05.25 - 07:07
#3
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А как же презумпция невиновности? Это не я должен доказывать свою невиновность, амоги должны доказать вину (при наличии таковой) - с предоставлением фото и видеофиксации.
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
785
Re: Пересек сплошную, но она была стерта: будет ли штраф?
Отправлено: 21.05.25 - 09:48
#4
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Цитата:
Карачун:
Если стерта разметка то водитель и не мог ее пересечь, так как пересекать нечего. А если ему за это штраф выписывают, то писать заявление нужно не только с требованием о прекращении административного производства...но и в прокуратуру за фабрикацию дела и служебный подлог.

логично, только вот инспекторы не всегда логичны.
мне как-то из-за пытались на пол года тоже.
кое как отсудил. давил на то что разметка не по госту, но суд не принимает это)
сослался на то что на видео не видно факта пересечения...
3 суда было нервы матнули знатно
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