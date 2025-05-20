Отправлено: - 09:48

Карачун:

Если стерта разметка то водитель и не мог ее пересечь, так как пересекать нечего. А если ему за это штраф выписывают, то писать заявление нужно не только с требованием о прекращении административного производства...но и в прокуратуру за фабрикацию дела и служебный подлог.

Цитата:логично, только вот инспекторы не всегда логичны.мне как-то из-за пытались на пол года тоже.кое как отсудил. давил на то что разметка не по госту, но суд не принимает это)сослался на то что на видео не видно факта пересечения...3 суда было нервы матнули знатно