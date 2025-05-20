Отправлено: - 06:26

Пересек сплошную, но она была стерта:





Цитата:Если стерта разметка то водитель и не мог ее пересечь, так как пересекать нечего. А если ему за это штраф выписывают, то писать заявление нужно не только с требованием о прекращении административного производства...но и в прокуратуру за фабрикацию дела и служебный подлог.