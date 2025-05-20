Отправлено: - 23:17

На дорогах Казахстана нередко встречается разметка, которая со временем стирается, становится нечеткой или вовсе исчезает. Многие водители потом получают штрафы или даже лишаются прав. Но что, если сплошная была плохо видна? Можно ли оспорить наказание и как это сделать?