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≡ Чем закончилась история рабочих, угрожавших сжечь себя на верхнем этаже дома в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51773
Чем закончилась история рабочих, угрожавших сжечь себя на верхнем этаже дома в Костанае
Отправлено: 20.05.25 - 16:09
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20 мая в 11 часов дня трое рабочих, занимающихся строительством дома № 70 "А" по ул. Победы, стали угрожать, что сожгут себя, стоя на строительной платформе на верхних этажах. Спустя примерно два часа переговоров с полицией мужчины, кажется, добились того, чего требовали - выплаты задержанной зарплаты.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44781
Re: Чем закончилась история рабочих, угрожавших сжечь себя на...
Отправлено: 20.05.25 - 16:09
#1
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Юридически и с Крышей от госчиновников, к ней не подберешься.
Я ни я и хата ни мая..
Интересно, какие чиновники крышуют ее..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44781
Re: Чем закончилась история рабочих, угрожавших сжечь себя на...
Отправлено: 20.05.25 - 16:10
#2
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Деньги положили, которые потом за митинг отберут?
Или наркоту?
Где мнение второй стороны?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18138
Re: Чем закончилась история рабочих, угрожавших сжечь себя на...
Отправлено: 20.05.25 - 19:24
#3
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Цитата:
Мы что должны были, мы (субподрядчику - "НГ") заплатили, - прокомментировал ситуацию начальник отдела продаж компании Байаман ТААЛАЙБЕК. - Люди должны были требовать свои законные права с нашего подрядчика ИП Budova. Сколько он обещал работникам, я не в курсе. 


Ты платишь подрядчику деньги тот не выплачивает зарплату своим работягам они выходят на митинг и тень падает на твою организацию
Ну расторгай договора тогда с такими подрядчиками и в суд на директора за имидживые и репутационные потери которые понесла твоя организация из за действий подрячика. Только такие действия
А в СМИ нам рассказывать кто и кому заплатил уже не интересно
Только суд если считаете что правы
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27734
Re: Чем закончилась история рабочих, угрожавших сжечь себя на...
Отправлено: 20.05.25 - 22:28
#4
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Цитата:
Мы что должны были, мы (субподрядчику - "НГ") заплатили

Возможно ничего должны не были поэтому и ничего не заплатили. Долг возникнет на основании первого акта на выполненные работы. А если работы не полностью проведены, то и акт не может быть подписан. Короче, нужны комментарии от ИП Budova. Без них тема ... не раскрыта :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16565
Чем закончилась история рабочих, угрожавших сжечь себя на верхнем этаже дома в Костанае
Отправлено: 20.05.25 - 23:06
#5
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Потом не удивляетесь что дома строят не качественные. Люди приходят на работу без настроения, зарплату задерживают, аванс не дают. Отсюда и протекает крыша, отваливается штукатурка и тд.

А самое грустное если взять любого из этих подрядчиков и посмотреть на их счета, то выяснится что там сотни лямов просто так лежат. А если глубже капнуть, то можно найти ещё сотни лямов у их жён,любовниц, родителей, детей))
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