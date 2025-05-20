Отправлено: - 19:24

Мы что должны были, мы (субподрядчику - "НГ") заплатили, - прокомментировал ситуацию начальник отдела продаж компании Байаман ТААЛАЙБЕК. - Люди должны были требовать свои законные права с нашего подрядчика ИП Budova. Сколько он обещал работникам, я не в курсе.

Цитата:Ты платишь подрядчику деньги тот не выплачивает зарплату своим работягам они выходят на митинг и тень падает на твою организациюНу расторгай договора тогда с такими подрядчиками и в суд на директора за имидживые и репутационные потери которые понесла твоя организация из за действий подрячика. Только такие действияА в СМИ нам рассказывать кто и кому заплатил уже не интересноТолько суд если считаете что правы