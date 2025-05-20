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≡ Некому руководить спортсменами? - Проблемы с кадрами в ДЮСШ обсуждал аким Костанайской области со своими подчиненными
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51773
Некому руководить спортсменами? - Проблемы с кадрами в ДЮСШ обсуждал аким Костанайской области со своими подчиненными
Отправлено: 20.05.25 - 19:16
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Аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ поинтересовался - действительно ли в спортивных школах в Узункольском, Сарыкольском и Денисовском районах нет директоров? Проблемы возникли и с финансированием новых ДЮСШ.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18138
Re: Некому руководить спортсменами? - Проблемы с кадрами в ДЮСШ...
Отправлено: 20.05.25 - 19:16
#1
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Зачем в районе работать тренером в дюсш за 200 тыс если лучше пойти учителем в школу за 400 тыс с сельскими подъёмными
Темболее местные парни явно лучше на К/х пойдут работать чем за 200 тыс отчитываться о том что нет в селе детей спортсменов и получать по шапке)

Надо поднимать вопрос о глобальном повышении зарплаты бюджетным сотрудникам которые не госслужащие работающие по мощному соц пакету но в то же время и не учителя которым за последние 5 лет только и делают что добавляют зарплату

Библиотекари, дюсшники, мрцшники, психологи в школах работают за копейки а спрос и бумажек как у чиновников в министерствах
В том же узункуле девушка мрцшница оказалась виновна в смерти ребенка на мероприятии а замы и акимы прошлые ушли из под удара
Ну и кто пойдет так работать ?
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