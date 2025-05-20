Отправлено: - 08:17

saba:

Я даже не читал и не смотрел, поэтому ещё могу делать прогнозы!

параметры соглашения будут определяться напрямую Россией и Украиной.

Только они [Россия и Украина] знают детали переговорного процесса, которые недоступны никому другому Дональд Трамп



Цитата:Я так понимаю - Трамп спрыгнул, дальше сами:Цитата: