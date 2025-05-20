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Учебный год к концу - В Костанайской области медалистов больше на 60%, сборы на подарки запрещены
Учебный год к концу - В Костанайской области медалистов больше на 60%, сборы на подарки запрещены
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