Re: Учебный год к концу - В Костанайской области медалистов...

Отправлено: - 17:02

Сказал бы я про подарки..

Как они запрещены..

Это просто невозможно.

И чисто по человечески, да и потом, не хочется чтоб кто то сказал где то там, при поступлении в другую шарашку, что родители его неблагодарные жмоты..

Я за подарки и внимание..