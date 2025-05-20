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≡ Учебный год к концу - В Костанайской области медалистов больше на 60%, сборы на подарки запрещены
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51771
Учебный год к концу - В Костанайской области медалистов больше на 60%, сборы на подарки запрещены
Отправлено: 20.05.25 - 17:02
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Для более 4700 одиннадцатиклассников области это прощание со школьной скамьёй. В этом году традиционная дата – 25 мая – выпадает на воскресенье, так что день торжества для выпускников 11-х классов выбирает администрация школы: 23 либо 24 мая.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44780
Re: Учебный год к концу - В Костанайской области медалистов...
Отправлено: 20.05.25 - 17:02
#1
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Сказал бы я про подарки..
Как они запрещены..
Это просто невозможно.
И чисто по человечески, да и потом, не хочется чтоб кто то сказал где то там, при поступлении в другую шарашку, что родители его неблагодарные жмоты..
Я за подарки и внимание..
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1312
Re: Учебный год к концу - В Костанайской области медалистов...
Отправлено: 20.05.25 - 17:34
#2
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Цитата:
Учебный год к концу

В заголовке не хватает слова.
Подошел к концу?
Похорошел? Осточертел? Ускорился? Удлинился? Удивил? Усложнился?
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