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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 442 из 442«1...440441442
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44780
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.05.25 - 00:50
#6616
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Говорят индекс московской биржи рухнул?
Значит не договорились?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44780
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.05.25 - 00:51
#6617
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Но это по горячке, надо перепроверять
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1583
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.05.25 - 07:39
#6618
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В общем по видимому картошка таки вырастет и даже родит. Без излишеств но и не с недостачей.
А по всему прочему...ну это уже как получится.
bbc.com
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7892
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.05.25 - 07:53
#6619
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Цитата:
Гога:

Это прямо точно про меня!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7892
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.05.25 - 08:02
#6620
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Цитата:
maxsaf:
Делайте свои прогнозы, о чем они договорятся.

Я даже не читал и не смотрел, поэтому ещё могу делать прогнозы! Трамп уже давно за Путина, может изначально даже был! Ему импонирует роль альфа- самца , который может делать всё что хочет без оглядки на кого-то! Этого сам он сделать не может, потому что в США он сделать этого не может! Если во внешней политике это получается, он уже не обращает внимание на союзников, то внутренняя оппозиция не даст ему всего,что он хочет! Поэтому он и симпатизирует Путину и даже завидует ему!!!
Это личная моя точка зрения!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27733
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.05.25 - 08:17
#6621
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Цитата:
saba:
Я даже не читал и не смотрел, поэтому ещё могу делать прогнозы!

Я так понимаю - Трамп спрыгнул, дальше сами:

Цитата:
параметры соглашения будут определяться напрямую Россией и Украиной.
Только они [Россия и Украина] знают детали переговорного процесса, которые недоступны никому другому Дональд Трамп
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27733
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.05.25 - 08:19
#6622
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Цитата:
saba:
Поэтому он и симпатизирует Путину и даже завидует ему!!!

Он хочет бизнес вести, он же бизнесмен:

Цитата:
Кроме того, Трамп вновь подчеркнул необходимость восстановления масштабной торговли между Россией и США после окончания боевых действий.


Цитата:
У России есть колоссальные возможности для создания рабочих мест и наращивания благосостояния. Ее потенциал — безграничен
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7892
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.05.25 - 08:43
#6623
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Цитата:
maxsaf:
же бизнесмен:

Раз он уже дважды президент, прежде всего он политик!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44780
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.05.25 - 12:00
#6624
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Ну и новости Инстаграмма
У нас забастовка, ну хоть что то

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44780
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.05.25 - 12:59
#6625
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Самая первая новость Трампа, Путин хочет, не, не так, скажем ему сильно нравится жена Трампа..
Там что, происходила встреча свинигеров на высшем уровне?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44780
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.05.25 - 16:20
#6626
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Как оказалось, жива

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44780
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.05.25 - 16:48
#6627
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А вот бывшая жена Назарбаева все же умерла..
И то это увидел в какой то новости про пробки в Алмате, статья о них, и мимолетом про первую леди..
Больше нигде новости про это не увидел..
Почему?

[Исправлено: 111, 20.05.2025 - 17:55]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11959
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.05.25 - 17:43
#6628
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Цитата:
111:
Там что, происходила встреча свинигеров на высшем уровне?

-----«Кто о чём, а вшивый о бане» — это поговорка о навязчивой теме в чьих-либо разговорах
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44780
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.05.25 - 18:26
#6629
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Цитата:
Гога:

Цитата:
это поговорка о навязчивой теме в чьих-либо разговорах

Причем тут поговорка?
Я говорю вместо того, чтоб делить земли, ЛБС, санкции, и тд, они делят жену Трампа..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44780
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.05.25 - 18:31
#6630
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Целых два часа только и делали что делили
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