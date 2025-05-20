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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.05.25 - 00:50
Говорят индекс московской биржи рухнул?
Значит не договорились?
Значит не договорились?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.05.25 - 00:51
Но это по горячке, надо перепроверять
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1583
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.05.25 - 07:53
Цитата:
Это прямо точно про меня!
Гога:
Это прямо точно про меня!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.05.25 - 08:02
Цитата:
Я даже не читал и не смотрел, поэтому ещё могу делать прогнозы! Трамп уже давно за Путина, может изначально даже был! Ему импонирует роль альфа- самца , который может делать всё что хочет без оглядки на кого-то! Этого сам он сделать не может, потому что в США он сделать этого не может! Если во внешней политике это получается, он уже не обращает внимание на союзников, то внутренняя оппозиция не даст ему всего,что он хочет! Поэтому он и симпатизирует Путину и даже завидует ему!!!
Это личная моя точка зрения!
maxsaf:
Делайте свои прогнозы, о чем они договорятся.
Делайте свои прогнозы, о чем они договорятся.
Я даже не читал и не смотрел, поэтому ещё могу делать прогнозы! Трамп уже давно за Путина, может изначально даже был! Ему импонирует роль альфа- самца , который может делать всё что хочет без оглядки на кого-то! Этого сам он сделать не может, потому что в США он сделать этого не может! Если во внешней политике это получается, он уже не обращает внимание на союзников, то внутренняя оппозиция не даст ему всего,что он хочет! Поэтому он и симпатизирует Путину и даже завидует ему!!!
Это личная моя точка зрения!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.05.25 - 08:17
Цитата:
Я так понимаю - Трамп спрыгнул, дальше сами:
Цитата:
saba:
Я даже не читал и не смотрел, поэтому ещё могу делать прогнозы!
Я даже не читал и не смотрел, поэтому ещё могу делать прогнозы!
Я так понимаю - Трамп спрыгнул, дальше сами:
Цитата:
параметры соглашения будут определяться напрямую Россией и Украиной.
Только они [Россия и Украина] знают детали переговорного процесса, которые недоступны никому другому Дональд Трамп
Только они [Россия и Украина] знают детали переговорного процесса, которые недоступны никому другому Дональд Трамп
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.05.25 - 08:19
Цитата:
Он хочет бизнес вести, он же бизнесмен:
Цитата:
Цитата:
saba:
Поэтому он и симпатизирует Путину и даже завидует ему!!!
Поэтому он и симпатизирует Путину и даже завидует ему!!!
Он хочет бизнес вести, он же бизнесмен:
Цитата:
Кроме того, Трамп вновь подчеркнул необходимость восстановления масштабной торговли между Россией и США после окончания боевых действий.
Цитата:
У России есть колоссальные возможности для создания рабочих мест и наращивания благосостояния. Ее потенциал — безграничен
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.05.25 - 08:43
Цитата:
Раз он уже дважды президент, прежде всего он политик!
maxsaf:
же бизнесмен:
же бизнесмен:
Раз он уже дважды президент, прежде всего он политик!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.05.25 - 12:00
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.05.25 - 12:59
Самая первая новость Трампа, Путин хочет, не, не так, скажем ему сильно нравится жена Трампа..
Там что, происходила встреча свинигеров на высшем уровне?
Там что, происходила встреча свинигеров на высшем уровне?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.05.25 - 16:20
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.05.25 - 16:48
А вот бывшая жена Назарбаева все же умерла..
И то это увидел в какой то новости про пробки в Алмате, статья о них, и мимолетом про первую леди..
Больше нигде новости про это не увидел..
Почему?
[Исправлено: 111, 20.05.2025 - 17:55]
И то это увидел в какой то новости про пробки в Алмате, статья о них, и мимолетом про первую леди..
Больше нигде новости про это не увидел..
Почему?
[Исправлено: 111, 20.05.2025 - 17:55]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 11959
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.05.25 - 17:43
Цитата:
-----«Кто о чём, а вшивый о бане» — это поговорка о навязчивой теме в чьих-либо разговорах
111:
Там что, происходила встреча свинигеров на высшем уровне?
Там что, происходила встреча свинигеров на высшем уровне?
-----«Кто о чём, а вшивый о бане» — это поговорка о навязчивой теме в чьих-либо разговорах
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.05.25 - 18:26
Цитата:
Цитата:
Причем тут поговорка?
Я говорю вместо того, чтоб делить земли, ЛБС, санкции, и тд, они делят жену Трампа..
Гога:
Цитата:
это поговорка о навязчивой теме в чьих-либо разговорах
Причем тут поговорка?
Я говорю вместо того, чтоб делить земли, ЛБС, санкции, и тд, они делят жену Трампа..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.05.25 - 18:31
Целых два часа только и делали что делили
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