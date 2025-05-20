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≡ Чем закончилась история рабочих, угрожавших сжечь себя на верхнем этаже дома в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51771
Чем закончилась история рабочих, угрожавших сжечь себя на верхнем этаже дома в Костанае
Отправлено: 20.05.25 - 16:09
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20 мая в 11 часов дня трое рабочих, занимающихся строительством дома № 70 "А" по ул. Победы, стали угрожать, что сожгут себя, стоя на строительной платформе на верхних этажах. Спустя примерно два часа переговоров с полицией мужчины, кажется, добились того, чего требовали - выплаты задержанной зарплаты.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44780
Re: Чем закончилась история рабочих, угрожавших сжечь себя на...
Отправлено: 20.05.25 - 16:09
#1
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Юридически и с Крышей от госчиновников, к ней не подберешься.
Я ни я и хата ни мая..
Интересно, какие чиновники крышуют ее..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44780
Re: Чем закончилась история рабочих, угрожавших сжечь себя на...
Отправлено: 20.05.25 - 16:10
#2
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Деньги положили, которые потом за митинг отберут?
Или наркоту?
Где мнение второй стороны?
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