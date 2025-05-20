Re: Росли, растут и будут расти, не сомневаюсь

Отправлено: - 11:50

Я не один год бился с ними - результат один - вместо работ над повышением качества или какой нибудь компенсации (сама наивность) - "подключите онлайн-кинотеатр, это выгодно", и плевать что с их качеством не открывается ровным счётом ничего. У меня был тариф "Меняй все за 1390" который трансформировался в тариф за 4990. Ну дали мне 25гб в сети 5g а толку, если аппарат не поддерживает?) с радостью ушел к другому оператору, которому за те же условия плачу 1490 тг. Пока все устраивает.



С жалобами в теле2 как минимум лет 5 звонил, и только один раз они перезвонили и сообщили, что проблемы наблюдаются , и будут устранены через несколько месяцев. Абсурд. Но цены на тарифы растут. А звонить с теле2 вообще стало невероятно - звонки обрываются, "телефон отключён" - когда вот он, родненький лежит. Исправно только приходят смс-напоминания об оплате тарифа да сообщения о тумане от МЧС.