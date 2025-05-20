Отправлено: - 12:26

vofkakst:



[Исправлено: Vit, 20.05.2025 - 12:28]

Цитата:Судя по фото, то да. Форд в хвост фуре вьехал. Я был в пятницу на кайраке. Попросили в Германию смотаться(хотя я завязал, не хочу больше кататься, ну ладно хорошие люди попросили)Там реальный хаос с этими электрониками. Фуры в два ряда стоят. Неразбериха. Не кто по времени не успевает. Ругачь. Наваратили бардак.На границах должен быть так называемый накопитель-стоянка