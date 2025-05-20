НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Шесть человек погибли из-за столкновения микроавтобуса с фурой в Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51769
Шесть человек погибли из-за столкновения микроавтобуса с фурой в Костанайской области
Отправлено: 20.05.25 - 11:45
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все погибшие - пассажиры микроавтобуса Ford Transit. Всего в салоне, помимо водителя, находилось 10 человек. Смертельная авария произошла сегодня, 20 мая, утром недалеко от поста пропуска «Кайрак».
Читать новость

v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1311
Re: Шесть человек погибли из-за столкновения микроавтобуса с...
Отправлено: 20.05.25 - 11:45
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Связано ли это проишествие с введением электронных очередей, из-за которых образуются "хвосты" из грузовых машин, и "летящих" к назначенному времени перевозчиков?
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16564
Шесть человек погибли из-за столкновения микроавтобуса с фурой в Костанайской области
Отправлено: 20.05.25 - 12:26
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vofkakst:

Судя по фото, то да. Форд в хвост фуре вьехал. Я был в пятницу на кайраке. Попросили в Германию смотаться(хотя я завязал, не хочу больше кататься, ну ладно хорошие люди попросили)
Там реальный хаос с этими электрониками. Фуры в два ряда стоят. Неразбериха. Не кто по времени не успевает. Ругачь. Наваратили бардак.

На границах должен быть так называемый накопитель-стоянка

[Исправлено: Vit, 20.05.2025 - 12:28]
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1583
Re: Шесть человек погибли из-за столкновения микроавтобуса с...
Отправлено: 20.05.25 - 12:48
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
На границах должен быть так называемый накопитель-стоянка

Виталий! Вы о чем говорите?!! У нас вдоль дорог сортиров вменяемых нет. Какой нахрен накопитель??! Им бы хотя бы с г..ом совладать для начала научиться. А вы им про мегасложный логистический объект что-то вещаете.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18136
Re: Шесть человек погибли из-за столкновения микроавтобуса с...
Отправлено: 20.05.25 - 13:24
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А фуры нет чуть на обочину встать всеровно стоят же часам нет полностью заняли полосу что обгоняющий со встречной встретится по любому
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1311
Re: Шесть человек погибли из-за столкновения микроавтобуса с...
Отправлено: 20.05.25 - 13:32
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думаю, что на ПЛАТНОЙ дороге должно быть больше, чем 2 полосы. Нашим министрам на заметку
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16564
Шесть человек погибли из-за столкновения микроавтобуса с фурой в Костанайской области
Отправлено: 20.05.25 - 13:35
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
В хвосте узкая обочинка. Машины по 40 тонн, нормальный водитель боится глубоко заезжать. Проваливается потом самостоятельно не вылезишь. Поэтому все равно пол машины на дороге торчат. А ближе к шлагбауму уже широкая обочинка.

А ещё с новыми правилами регистрации, там щас уже в два ряда фуры стоят. И встречки-бедолаги еле разьезжаются :-x
Профайл
Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
282
Re: Шесть человек погибли из-за столкновения микроавтобуса с...
Отправлено: 20.05.25 - 15:22
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот она- платная дорога повышенной комфортности(((((. Сколько еще нужно трупов, чтобы понять, что эта дорога не для такого потока, который по ней идет!!!!!!!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 107, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 107
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS