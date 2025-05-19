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≡ Нурлана Сабурова задержали в аэропорту Москвы - СМИ
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51769
Нурлана Сабурова задержали в аэропорту Москвы - СМИ
Отправлено: 19.05.25 - 21:20
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Казахстанского комика Нурлана Сабурова задержали в аэропорту Шереметьево в Москве. Об этом сообщили сразу несколько крупных российских СМИ. Как сообщают издания, артист нарушил миграционное законодательство. Ему назначили штраф в размере 5 тысяч рублей - около 32 тысяч тенге.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44773
Re: Нурлана Сабурова задержали в аэропорту Москвы - СМИ
Отправлено: 19.05.25 - 21:20
#1
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Русский по духу, патриот Путина и любимчик СВОшников.
Зачем он гам тут?
Пусть идет на СВО развлекать зэков.
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С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1678
Re: Нурлана Сабурова задержали в аэропорту Москвы - СМИ
Отправлено: 20.05.25 - 12:47
#2
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Видел его в жизни,оч неприятный товарищь. Надменный,высокомерный и мне кажется страшный националист. Но сидит в Москве и деньги рубит. Наверно,через силу :lol:
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