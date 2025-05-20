НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Рабочий угрожает сжечь себя на верхних этажах строящегося дома в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51769
Рабочий угрожает сжечь себя на верхних этажах строящегося дома в Костанае
Отправлено: 20.05.25 - 12:27
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На строительной платформе дома по адресу ул. Победы, 70 "А" мужчина в спецовке угрожает сжечь себя через 2 часа с трансляцией происходящего. Он выдвигает требования, но разобрать их из-за высоты сложно.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44773
Re: Рабочий угрожает сжечь себя на верхних этажах строящегося...
Отправлено: 20.05.25 - 12:27
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, сейчас их пересажают и надолго, а еще и конфискация всего имущества
Но как я и сказал там, молодцы, они не рабы как остальные..
Правда меня там сепаром обозвали за это..
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1311
Re: Рабочий угрожает сжечь себя на верхних этажах строящегося...
Отправлено: 20.05.25 - 12:30
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот ведь как бывает -мужик не получает зарплату, запросил свое - так еще и повяжут. Грустно
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1311
Re: Рабочий угрожает сжечь себя на верхних этажах строящегося...
Отправлено: 20.05.25 - 12:35
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В мае 2024 году суд признал директора ТОО NurCom Building Серика ДИЛЬДАБЕКОВА виновным в несоблюдении правил техники безопасности при проведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека, и назначил наказание в виде 2 лет ограничения свободы


Лучше бы просто отозвали лицензию лет на 5. Чтобы подтянули технику безопасности. Чем тут поможет арест?
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18136
Re: Рабочий угрожает сжечь себя на верхних этажах строящегося...
Отправлено: 20.05.25 - 13:21
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
мужчина в спецовке угрожает сжечь себя через 2 часа с трансляцией происходящего.


Ой зря
Ну бастуй просто, привлекли к себе внимание зачем суицидальные мысли высказывать публично на камеру
Как только их спустят на землю, психушка обязана взять их на учёт и провести курс лечения
Дальше справка которая им часть работ закроет
О стройке можно забыть темболее о высотной
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 114, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 114
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS