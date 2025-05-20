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В мае 2024 году суд признал директора ТОО NurCom Building Серика ДИЛЬДАБЕКОВА виновным в несоблюдении правил техники безопасности при проведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека, и назначил наказание в виде 2 лет ограничения свободы

Цитата:Лучше бы просто отозвали лицензию лет на 5. Чтобы подтянули технику безопасности. Чем тут поможет арест?