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≡ Почему не везет? - Дачники в Житикаре остались без автобуса. Что обещают в акимате и что говорит перевозчик?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51769
Почему не везет? - Дачники в Житикаре остались без автобуса. Что обещают в акимате и что говорит перевозчик?
Отправлено: 20.05.25 - 12:32
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Жители Житикары сообщили «НГ», что к двум дачным обществам в пригороде не ходят автобусы, а таксисты берут за проезд от 1 200 до 1 500 тенге. Ранее на дачи ходил один автобусный маршрут, но сейчас он не обслуживается.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1583
Re: Почему не везет? - Дачнники в Житикаре остались без...
Отправлено: 20.05.25 - 12:32
#1
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Господа жители германий, канад и прочие, сведущие об обстановке в сша - в этих странах автобусное сообщение тоже в ведении частных компаний? Или это наше "ноу-хау"?
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