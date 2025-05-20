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Почему не везет? - Дачники в Житикаре остались без автобуса. Что обещают в акимате и что говорит перевозчик?
Почему не везет? - Дачники в Житикаре остались без автобуса. Что обещают в акимате и что говорит перевозчик?
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