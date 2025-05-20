Отправлено: - 12:32

Жители Житикары сообщили «НГ», что к двум дачным обществам в пригороде не ходят автобусы, а таксисты берут за проезд от 1 200 до 1 500 тенге. Ранее на дачи ходил один автобусный маршрут, но сейчас он не обслуживается.