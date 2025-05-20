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≡ Новый штраф появится в Казахстане: кого он коснется
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51766
Новый штраф появится в Казахстане: кого он коснется
Отправлено: 20.05.25 - 08:14
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Когда поправки вступят в силу, SIM-карты можно будет приобретать только у операторов связи. По мнению авторов идеи, это помешает мошенникам обманывать казахстанцев. Нарушителей будут штрафовать.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16562
Новый штраф появится в Казахстане: кого он коснется
Отправлено: 20.05.25 - 08:14
#1
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Шляпа это всё, Ваш новый закон.
Вот когда ваши официальные источники перестанут продавать наши данные мошенникам, тогда может че то изменится в лучшую сторону и симки тут не причём.

Ну и второе пора нашим лопухам-жертвам перестать отдавать деньги на лево и на право.

[Исправлено: Vit, 20.05.2025 - 08:15]
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