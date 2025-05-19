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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.05.25 - 21:44
Путин с Трампом в данный момент говорят по телефону. Делайте свои прогнозы, о чем они договорятся.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.05.25 - 21:46
Цитата:
Ты так и не рассказал, где прятался неделю, когда якобы шашлычил за гаражами. Ты после этого стал русским?
111:
Я о наших русских
Я о наших русских
Ты так и не рассказал, где прятался неделю, когда якобы шашлычил за гаражами. Ты после этого стал русским?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.05.25 - 21:56
Цитата:
Цитата:
Шашлыки и жарил, я же написал, выставил, 4 дня жарка, еще три отдых с семьей, в Рудном .
Ты потерял меня?
maxsaf:
Цитата:
где прятался неделю, когда якобы шашлычил за гаражами.
Шашлыки и жарил, я же написал, выставил, 4 дня жарка, еще три отдых с семьей, в Рудном .
Ты потерял меня?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.05.25 - 21:58
Цитата:
Цитата:
Если Трамп снимет санкции, хотя бы по нефти и самолетам, будет сближение.
maxsaf:
Цитата:
Путин с Трампом в данный момент говорят по телефону. Делайте свои прогнозы, о чем они договорятся
Если Трамп снимет санкции, хотя бы по нефти и самолетам, будет сближение.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.05.25 - 21:59
По нефти если снимет, то Россия не потеряет от трех до 4х триллионов с бюджета, уже хорошо
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.05.25 - 22:37
Цитата:
Вот чешет))
111:
Шашлыки и жарил, я же написал, выставил, 4 дня жарка, еще три отдых с семьей, в Рудном . Ты потерял меня?
Шашлыки и жарил, я же написал, выставил, 4 дня жарка, еще три отдых с семьей, в Рудном . Ты потерял меня?
Вот чешет))
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.05.25 - 22:53
Цитата:
----Просто перевопрощался в русского , свинину ел 4 дня .Харам нарушал ---*****Харам (то, что запрещено) включает 1:Питание: свинина и продукты, содержащие свинину, алкоголь и наркотики, мясо животных, убитых в несоответствии с нормами шариата, продукты, содержащие запрещённые добавки (например, производные свинины) 1.Образ жизни: ложь, обман и хитрость, публичные скандалы и насилие, неправильные финансовые практики (например, ростовщичество), участие в азартных играх или занятию преступной деятельностью, прелюбодеяние и коррупцию
maxsaf:
Ты после этого стал русским?
Ты после этого стал русским?
----Просто перевопрощался в русского , свинину ел 4 дня .Харам нарушал ---*****Харам (то, что запрещено) включает 1:Питание: свинина и продукты, содержащие свинину, алкоголь и наркотики, мясо животных, убитых в несоответствии с нормами шариата, продукты, содержащие запрещённые добавки (например, производные свинины) 1.Образ жизни: ложь, обман и хитрость, публичные скандалы и насилие, неправильные финансовые практики (например, ростовщичество), участие в азартных играх или занятию преступной деятельностью, прелюбодеяние и коррупцию
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1580
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.05.25 - 22:53
Цитата:
Да так, поделятся друг с другом видами на урожай картошки на том и разойдутся
maxsaf:
Путин с Трампом в данный момент говорят по телефону. Делайте свои прогнозы, о чем они договорятся.
Путин с Трампом в данный момент говорят по телефону. Делайте свои прогнозы, о чем они договорятся.
Да так, поделятся друг с другом видами на урожай картошки на том и разойдутся
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1637
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.05.25 - 23:37
Цитата:
договорятся что процесс по разведению кроликов должен продолжаться .
а ещё нефть прицепом уронят .
maxsaf:
Делайте свои прогнозы, о чем они договорятся
Делайте свои прогнозы, о чем они договорятся
договорятся что процесс по разведению кроликов должен продолжаться .
а ещё нефть прицепом уронят .
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1637
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.05.25 - 23:40
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.05.25 - 00:07
Цитата:
А как же хоккей?))
Цитата:
Нечаянно? Так то им не выгодно ее ронять
Карачун:
Да так, поделятся друг с другом видами на урожай картошки на том и разойдутся
Да так, поделятся друг с другом видами на урожай картошки на том и разойдутся
А как же хоккей?))
Цитата:
YESNO:
а ещё нефть прицепом уронят .
а ещё нефть прицепом уронят .
Нечаянно? Так то им не выгодно ее ронять
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.05.25 - 00:08
Цитата:
Перевоплощение
Гога:
свинину ел 4 дня
свинину ел 4 дня
Перевоплощение
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7889
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.05.25 - 00:38
Цитата:
Трамп обещал уронить!
maxsaf:
Так то им не выгодно ее
Так то им не выгодно ее
Трамп обещал уронить!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.05.25 - 00:44
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.05.25 - 00:49
Что там по переговорам?
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