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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 441 из 442«1...439440441442»
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27731
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.05.25 - 21:44
#6601
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Путин с Трампом в данный момент говорят по телефону. Делайте свои прогнозы, о чем они договорятся.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27731
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.05.25 - 21:46
#6602
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Цитата:
111:
Я о наших русских

Ты так и не рассказал, где прятался неделю, когда якобы шашлычил за гаражами. Ты после этого стал русским? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44770
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.05.25 - 21:56
#6603
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
где прятался неделю, когда якобы шашлычил за гаражами.

Шашлыки и жарил, я же написал, выставил, 4 дня жарка, еще три отдых с семьей, в Рудном .
Ты потерял меня?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44770
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.05.25 - 21:58
#6604
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Путин с Трампом в данный момент говорят по телефону. Делайте свои прогнозы, о чем они договорятся

Если Трамп снимет санкции, хотя бы по нефти и самолетам, будет сближение.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44770
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.05.25 - 21:59
#6605
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По нефти если снимет, то Россия не потеряет от трех до 4х триллионов с бюджета, уже хорошо
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27731
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.05.25 - 22:37
#6606
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Цитата:
111:
Шашлыки и жарил, я же написал, выставил, 4 дня жарка, еще три отдых с семьей, в Рудном . Ты потерял меня?

Вот чешет))
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11958
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.05.25 - 22:53
#6607
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Цитата:
maxsaf:
Ты после этого стал русским?

----Просто перевопрощался в русского , свинину ел 4 дня .Харам нарушал ---*****Харам (то, что запрещено) включает 1:Питание: свинина и продукты, содержащие свинину, алкоголь и наркотики, мясо животных, убитых в несоответствии с нормами шариата, продукты, содержащие запрещённые добавки (например, производные свинины) 1.Образ жизни: ложь, обман и хитрость, публичные скандалы и насилие, неправильные финансовые практики (например, ростовщичество), участие в азартных играх или занятию преступной деятельностью, прелюбодеяние и коррупцию
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1580
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.05.25 - 22:53
#6608
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Цитата:
maxsaf:
Путин с Трампом в данный момент говорят по телефону. Делайте свои прогнозы, о чем они договорятся.

Да так, поделятся друг с другом видами на урожай картошки на том и разойдутся
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1637
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.05.25 - 23:37
#6609
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Цитата:
maxsaf:
Делайте свои прогнозы, о чем они договорятся

договорятся что процесс по разведению кроликов должен продолжаться .
а ещё нефть прицепом уронят .
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1637
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.05.25 - 23:40
#6610
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27731
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.05.25 - 00:07
#6611
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Цитата:
Карачун:
Да так, поделятся друг с другом видами на урожай картошки на том и разойдутся

А как же хоккей?))

Цитата:
YESNO:
а ещё нефть прицепом уронят .

Нечаянно? Так то им не выгодно ее ронять
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27731
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.05.25 - 00:08
#6612
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Цитата:
Гога:
свинину ел 4 дня

Перевоплощение :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7889
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.05.25 - 00:38
#6613
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Цитата:
maxsaf:
Так то им не выгодно ее

Трамп обещал уронить!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11958
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.05.25 - 00:44
#6614
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44770
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.05.25 - 00:49
#6615
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Что там по переговорам?
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Страница 441 из 442«1...439440441442»
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