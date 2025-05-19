Отправлено: - 21:58

maxsaf:



Путин с Трампом в данный момент говорят по телефону. Делайте свои прогнозы, о чем они договорятся

Цитата:Цитата:Если Трамп снимет санкции, хотя бы по нефти и самолетам, будет сближение.