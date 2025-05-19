Отправлено: - 17:42

abaika95:

Поэтому вот и истеришь и называть меня ч**ркой тебя останавливает только правила форума а не твои убеждения и принципы Мы же знаем))

Цитата:Любишь ты всех уличать в "истериках". Прям, твое любимое "уличение", когда не получается уесть фактамиМои убеждения и принципы?Представь, мне даже приятно, что ты меня признаёшь убеждённой и принципиальнойДа уж, нет у меня комплекса социальной неуверенности!Я выживу, причем, всех! (Шутка.Хорошее настроение у меня сегодня, хоть и понедельник!)