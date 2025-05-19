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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.05.25 - 17:33
Уже и на баб то никто не смотрит, неинтересно..
Теперь зетники в рот к Трампу глядят, и стараются поддакивать насчет НА Украины..
Теперь зетники в рот к Трампу глядят, и стараются поддакивать насчет НА Украины..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.05.25 - 17:42
Цитата:
Любишь ты всех уличать в "истериках". Прям, твое любимое "уличение", когда не получается уесть фактами
Мои убеждения и принципы?
Представь, мне даже приятно, что ты меня признаёшь убеждённой и принципиальной
Да уж, нет у меня комплекса социальной неуверенности!
Я выживу, причем, всех! (Шутка .Хорошее настроение у меня сегодня, хоть и понедельник!)
abaika95:
Поэтому вот и истеришь и называть меня ч**ркой тебя останавливает только правила форума а не твои убеждения и принципы Мы же знаем))
Поэтому вот и истеришь и называть меня ч**ркой тебя останавливает только правила форума а не твои убеждения и принципы Мы же знаем))
Любишь ты всех уличать в "истериках". Прям, твое любимое "уличение", когда не получается уесть фактами
Мои убеждения и принципы?
Представь, мне даже приятно, что ты меня признаёшь убеждённой и принципиальной
Да уж, нет у меня комплекса социальной неуверенности!
Я выживу, причем, всех! (Шутка .Хорошее настроение у меня сегодня, хоть и понедельник!)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.05.25 - 17:48
Цитата:
Ну, кто о чём, а вшивый о бане!
Куда тебе до sabЫ!
111:
Цитата: saba: Цитата: Что бы такое ещё замутить, чтобы было бы так же интересно?
Кроме как смотреть на отчаянных зэтников и ватников, интересного мало..
Цитата: saba: Цитата: Что бы такое ещё замутить, чтобы было бы так же интересно?
Кроме как смотреть на отчаянных зэтников и ватников, интересного мало..
Ну, кто о чём, а вшивый о бане!
Куда тебе до sabЫ!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7888
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.05.25 - 18:05
Цитата:
Я аж прямо весь изкраснелся, даже подошвы покраснели! Думаю теперь,как высоко нос задирать?
таноми52:
Я аж прямо весь изкраснелся, даже подошвы покраснели! Думаю теперь,как высоко нос задирать?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7888
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.05.25 - 18:05
Цитата:
Прошу прощения за косноязычие, волнуюсь!
saba:
изкраснелся
изкраснелся
Прошу прощения за косноязычие, волнуюсь!
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1579
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.05.25 - 18:09
Цитата:
Ну, так, без перебора. Чисто чтобы не приходилось каждый раз разрешение на движение в воздушном пространстве запрашивать.
saba:
Думаю теперь,как высоко нос задирать?
Думаю теперь,как высоко нос задирать?
Ну, так, без перебора. Чисто чтобы не приходилось каждый раз разрешение на движение в воздушном пространстве запрашивать.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.05.25 - 18:53
Цитата:
Не понял, ты там что, устроила между нами соревнование?
таноми52:
Куда тебе до sabЫ!
Куда тебе до sabЫ!
Не понял, ты там что, устроила между нами соревнование?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.05.25 - 19:39
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.05.25 - 21:10
Цитата:
Освобождение Украины от власти президента страны Владимира Зеленского является главной предпосылкой для достижения мира с Россией. Об этом заявил бежавший из страны депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
111:
Жестко
Жестко
Освобождение Украины от власти президента страны Владимира Зеленского является главной предпосылкой для достижения мира с Россией. Об этом заявил бежавший из страны депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.05.25 - 21:26
Цитата:
Цитата:
Что он вообще, этот бежавший?
Путин сделает все равно по своему
И вообще зачем там мир?
За что погибли сотни тысяч русских, чтобы был мир с нацистами или чтобы убрать Зеленского?
А что, без сотен тысяч убитых русских, Зеленского нельзя было снять, наоборот через мир и взаимопонимание, помощь русскоязычным, политическими средствами?
maxsaf:
Цитата:
бежавший из страны д
Что он вообще, этот бежавший?
Путин сделает все равно по своему
И вообще зачем там мир?
За что погибли сотни тысяч русских, чтобы был мир с нацистами или чтобы убрать Зеленского?
А что, без сотен тысяч убитых русских, Зеленского нельзя было снять, наоборот через мир и взаимопонимание, помощь русскоязычным, политическими средствами?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.05.25 - 21:29
В конце концов Зеленский живет в более демократической стране, пожизненно по любому там не будет, даже если не хотеть его переизбрания Путину, того все равно рано или поздно переизберут и война как раз помогла Зеленскому настроить вертикаль власти, небольшую, но вертикаль в военное время, даже Арестовича вон выкинул из страны..
Для Зеленского война так же важна, чем больше она идет, тем больше он у власти.
Для Зеленского война так же важна, чем больше она идет, тем больше он у власти.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.05.25 - 21:31
Цитата:
Жёстко
111:
Путин сделает все равно по своему
Путин сделает все равно по своему
Жёстко
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.05.25 - 21:33
Боже, я Арестовича с Фейгиным время от времени слушал целых два года.
Красиво говорит, не важно что..
Нравится как он преподносит.
Например не как Латынина, которая так же ненавидит Зеленского, но у нее немного по другому, она неинтересно говорит, хотя начитанная, спору нет..
Красиво говорит, не важно что..
Нравится как он преподносит.
Например не как Латынина, которая так же ненавидит Зеленского, но у нее немного по другому, она неинтересно говорит, хотя начитанная, спору нет..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.05.25 - 21:38
Цитата:
Цитата:
Ну сегодня заголовки прочитал, что Путин хочет к концу года доказать, захватить эти какие то 4 территории
С чего взято, пока не смотрел, но уже ватники радуются и боготворят за это Путина, а то куда все эти военкоры, политики, комбриги, которые не знают, как воюют их бригады, которые жируют в Донецке по кабакам, это из РТ Симоньян военкор сам рассказал про них, как и про то, как они уничтожают верных добровольцев Путина ротами, вот куда им деваться?
maxsaf:
Цитата:
Жёстко
Ну сегодня заголовки прочитал, что Путин хочет к концу года доказать, захватить эти какие то 4 территории
С чего взято, пока не смотрел, но уже ватники радуются и боготворят за это Путина, а то куда все эти военкоры, политики, комбриги, которые не знают, как воюют их бригады, которые жируют в Донецке по кабакам, это из РТ Симоньян военкор сам рассказал про них, как и про то, как они уничтожают верных добровольцев Путина ротами, вот куда им деваться?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.05.25 - 21:40
Цитата:
Цитата:
Я о наших русских, которых сотнями тысяч уничтожают на СВО, да, можно сказать смертельная Баня, в ней же тоже уничтожают миллиарды микробов..
Ты права
таноми52:
Цитата:
Ну, кто о чём, а вшивый о бане!
Я о наших русских, которых сотнями тысяч уничтожают на СВО, да, можно сказать смертельная Баня, в ней же тоже уничтожают миллиарды микробов..
Ты права
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