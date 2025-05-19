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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44767
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.05.25 - 17:33
#6586
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Уже и на баб то никто не смотрит, неинтересно..
Теперь зетники в рот к Трампу глядят, и стараются поддакивать насчет НА Украины..
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4276
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.05.25 - 17:42
#6587
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Цитата:
abaika95:
Поэтому вот и истеришь и называть меня ч**ркой тебя останавливает только правила форума а не твои убеждения и принципы Мы же знаем))


Любишь ты всех уличать в "истериках". Прям, твое любимое "уличение", когда не получается уесть фактами
Мои убеждения и принципы?
Представь, мне даже приятно, что ты меня признаёшь убеждённой и принципиальной
Да уж, нет у меня комплекса социальной неуверенности! :-x
Я выживу, причем, всех! (Шутка :lol: .Хорошее настроение у меня сегодня, хоть и понедельник!)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4276
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.05.25 - 17:48
#6588
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Цитата:
111:
Цитата: saba: Цитата: Что бы такое ещё замутить, чтобы было бы так же интересно?

Кроме как смотреть на отчаянных зэтников и ватников, интересного мало..


Ну, кто о чём, а вшивый о бане!
Куда тебе до sabЫ!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7888
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.05.25 - 18:05
#6589
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Цитата:
таноми52:

Я аж прямо весь изкраснелся, даже подошвы покраснели! Думаю теперь,как высоко нос задирать?
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7888
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.05.25 - 18:05
#6590
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Цитата:
saba:
изкраснелся

Прошу прощения за косноязычие, волнуюсь!
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1579
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.05.25 - 18:09
#6591
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Цитата:
saba:
Думаю теперь,как высоко нос задирать?

Ну, так, без перебора. Чисто чтобы не приходилось каждый раз разрешение на движение в воздушном пространстве запрашивать.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44767
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.05.25 - 18:53
#6592
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Цитата:
таноми52:
Куда тебе до sabЫ!

Не понял, ты там что, устроила между нами соревнование?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44767
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.05.25 - 19:39
#6593
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Жестко

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27728
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.05.25 - 21:10
#6594
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Цитата:
111:
Жестко

Освобождение Украины от власти президента страны Владимира Зеленского является главной предпосылкой для достижения мира с Россией. Об этом заявил бежавший из страны депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44767
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.05.25 - 21:26
#6595
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
бежавший из страны д

Что он вообще, этот бежавший?
Путин сделает все равно по своему
И вообще зачем там мир?
За что погибли сотни тысяч русских, чтобы был мир с нацистами или чтобы убрать Зеленского?
А что, без сотен тысяч убитых русских, Зеленского нельзя было снять, наоборот через мир и взаимопонимание, помощь русскоязычным, политическими средствами?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44767
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.05.25 - 21:29
#6596
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В конце концов Зеленский живет в более демократической стране, пожизненно по любому там не будет, даже если не хотеть его переизбрания Путину, того все равно рано или поздно переизберут и война как раз помогла Зеленскому настроить вертикаль власти, небольшую, но вертикаль в военное время, даже Арестовича вон выкинул из страны..
Для Зеленского война так же важна, чем больше она идет, тем больше он у власти.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27728
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.05.25 - 21:31
#6597
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Цитата:
111:
Путин сделает все равно по своему

Жёстко
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44767
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.05.25 - 21:33
#6598
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Боже, я Арестовича с Фейгиным время от времени слушал целых два года.
Красиво говорит, не важно что..
Нравится как он преподносит.
Например не как Латынина, которая так же ненавидит Зеленского, но у нее немного по другому, она неинтересно говорит, хотя начитанная, спору нет..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44767
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.05.25 - 21:38
#6599
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Жёстко

Ну сегодня заголовки прочитал, что Путин хочет к концу года доказать, захватить эти какие то 4 территории
С чего взято, пока не смотрел, но уже ватники радуются и боготворят за это Путина, а то куда все эти военкоры, политики, комбриги, которые не знают, как воюют их бригады, которые жируют в Донецке по кабакам, это из РТ Симоньян военкор сам рассказал про них, как и про то, как они уничтожают верных добровольцев Путина ротами, вот куда им деваться?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44767
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.05.25 - 21:40
#6600
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Цитата:
таноми52:

Цитата:
Ну, кто о чём, а вшивый о бане!

Я о наших русских, которых сотнями тысяч уничтожают на СВО, да, можно сказать смертельная Баня, в ней же тоже уничтожают миллиарды микробов..
Ты права
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