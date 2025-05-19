Отправлено: - 13:38

maxsaf:

Но раз никто не наказан, и следствие не ведётся - надо искать причины

Цитата:Мне всегда было интересно, почему два человека от одного из которых начальника полиции Одессы ,зависело предотвратить трагедию, которую начали сами антимайдановцы, убив человека, а второй начальник МЧС Одессы, который мог спасти людей, заживо горевших и не сделал этого сбежали спокойненько себе один в Крым, другой в Приднестровье и Россия ну никак их не привлекает к ответственности! Есть повод задуматься о причинах этой трагедии!