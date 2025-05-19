maxsaf: Зетники, ватники, москали... Да, так говорят русофобы
Макс в трёх соснах запутался Из трёх примеров русофобии два имеют политический сарказм а не национальный Когда мои примеры используемые в лексике русских шовинистов сугубо националистические
А потом они такие репу чешут и удивляются "за что нас так нее любят??" Цитата:
таноми52: Привет, баб Нюр! В своём репертуаре, собрала весь мусор и ну разбрасывать как убойные доводы!
Привет баба фрося или тетушка серануш незнаю как у вас там принято Контр аргументы будут? А нет их у тебя Поэтому вот и истеришь и называть меня ч**ркой тебя останавливает только правила форума а не твои убеждения и принципы Мы же знаем))
Карачун: Чего пристали к этому дому профсоюзов? Кучка неумных напала на превосходящую числом другую кучку, которую прежде обозвала нацистами (с чего бы вдруг?). Естественно получила п......ей. Потом стали играть в "горячую картошку" между собой и кто уж там неосторожно подпалил
таноми52: Какое глубокое знание ужасающего события
Да плевать всем на это событие с высокой колокольни Это вам в голову накакали этой темой потомучто кремлю срочно нужны были "жертвы режима" и вот в ответ на майданскую сотню кремль положил своих агентов чтобы создать из них ореол мучеников Мальчики в трусиках типичные И то мальчика в трусиках так и не нашли)) поэтому и про Одессу никто не верит
abaika95: Шевченко котрый верит в заговор евреев и масонов не может считаться журналистом
Почему? Практически любой журналист это пропагандист! Одно другому не мешает! Да и в данном конкретном случае, я отметил не его взгляды, а соответствие моего мнения с ним! В условиях, когда Трамп во весь голос кричит, что вопросы войны и мира зависят только от него и полмира во главе с нашим Кайратом говорят:" О Великий Трамп Миротворец"! Заявить что Трамп помеха миру, это как минимум нужно иметь смелость!
maxsaf: Но раз никто не наказан, и следствие не ведётся - надо искать причины
Мне всегда было интересно, почему два человека от одного из которых начальника полиции Одессы ,зависело предотвратить трагедию, которую начали сами антимайдановцы, убив человека, а второй начальник МЧС Одессы, который мог спасти людей, заживо горевших и не сделал этого сбежали спокойненько себе один в Крым, другой в Приднестровье и Россия ну никак их не привлекает к ответственности! Есть повод задуматься о причинах этой трагедии!
Ааа, понятно. Прямо точно сожгли? А то еспч не смог определить от чего здание загорелось. Вы бы им помогли коль у вас есть неопровержимые доказательства. Ну и потом вас с обеих сторон осужденные устроят? Ну то есть все нападавшие на колонну, все швырявшиеся коктейлями и стрелявшими из огнестрельного оружия, опять же с обеих сторон. Потребовать и добиться выдачи начальника полицейского уклонившегося от исполнения своих прямых обязанностей и предать его суду. Также как и начальника от пожарной охраны. Ну чтобы все честно, по закону. И кстати не надо привирать, расследование там велось и даже не одно. Другое дело что они признаны неудовлетворительными с точки зрения всесторонности, независимости и пр. Но говорить что оно вовсе не проводилось это уж пардоньте не правда.
Спасибо за поздравления! Очень точное определение наверное бОльшего количества пионеров! Я был пионером, даже вожатым в "Костре", лагере пионерского актива, хотя больше я конечно " искровец", а теперь без пяти минут пенсионер! Почти вся жизнь в этом дефисе! Что бы такое ещё замутить, чтобы было бы так же интересно?
Да я никогда и не сочувствовал идиотским выходкам. Напасть на в 6~7 раз превосходящие силы, причем футбольных фанатов...они чего ожидали? "Натирки мазями и массажа шиатцу?" Что тут ужасающего? Эти граждане сами пошли нарываться на комплимент и ладно бы от слета программистов, а то ж от ультрасов. Это прямо очень сильно надо верить в себя.
В Ойропе же было всё это расписано, кто и что и куда, по моему в начале этого года, там написано много и это расследование установило бездействие украинской полиции, она была на стороне провокаторов россиян, но это не важно. И там все расписано буквально кто и что
Что бы такое ещё замутить, чтобы было бы так же интересно?
Кроме как смотреть на отчаянных зэтников и ватников, интересного мало.. Вкинешь им фото Зеленского и смотришь, как они то на войну собираются, четвертый год, то начинают хвалить Трампа вместо Путина, то извиваются и что то кричат Где вы были все эти 8 лет Когда отвечаешь что был вместе с вами тут на форуме, то переобуваются и говорят почему мы сожгли кого то в каком то кинотеатре в Одессе и тд Это доставляет удовольствие..
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