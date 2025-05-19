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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4274
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.05.25 - 12:49
#6571
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Пионерия-пенсионерия!
Поздравляю с праздником вашего счастливого детства! :-)


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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27724
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.05.25 - 12:53
#6572
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Цитата:
saba:
Сколько сгорело в Доме профсоюзов?

Без разницы: должно быть расследование, виновные должны понести наказание. Но раз никто не наказан, и следствие не ведётся - надо искать причины.

Цитата:
Карачун:
Чего пристали к этому дому профсоюзов? Кучка неумных напала на превосходящую числом другую кучку, которую прежде обозвала нацистами

Наказывать надо по закону, а не сжигать.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27724
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.05.25 - 12:55
#6573
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Цитата:
abaika95:
Русофобы наверно

Зетники, ватники, москали...
Да, так говорят русофобы :lol:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4274
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.05.25 - 12:59
#6574
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Цитата:
abaika95:
Прибалтийские шавки Х*хлы Бульбаши Мамылыжники Черные Х*чи Чу**и П*ндосы Г*йропа


Привет, баб Нюр!
В своём репертуаре, собрала весь мусор и ну разбрасывать как убойные доводы!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18134
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.05.25 - 13:08
#6575
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Цитата:
maxsaf:
Зетники, ватники, москали... Да, так говорят русофобы

Макс в трёх соснах запутался
Из трёх примеров русофобии два имеют политический сарказм а не национальный
Когда мои примеры используемые в лексике русских шовинистов сугубо националистические

А потом они такие репу чешут и удивляются "за что нас так нее любят??" Цитата:
таноми52:
Привет, баб Нюр! В своём репертуаре, собрала весь мусор и ну разбрасывать как убойные доводы!

Привет баба фрося или тетушка серануш незнаю как у вас там принято
Контр аргументы будут? А нет их у тебя
Поэтому вот и истеришь и называть меня ч**ркой тебя останавливает только правила форума а не твои убеждения и принципы
Мы же знаем))
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4274
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.05.25 - 13:08
#6576
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Цитата:
Карачун:
Чего пристали к этому дому профсоюзов? Кучка неумных напала на превосходящую числом другую кучку, которую прежде обозвала нацистами (с чего бы вдруг?). Естественно получила п......ей. Потом стали играть в "горячую картошку" между собой и кто уж там неосторожно подпалил


Какое глубокое знание ужасающего события!
:-o
Какой цинизм!
Сестра бабы Нюры?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18134
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.05.25 - 13:10
#6577
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Цитата:
таноми52:
Какое глубокое знание ужасающего события

Да плевать всем на это событие с высокой колокольни
Это вам в голову накакали этой темой потомучто кремлю срочно нужны были "жертвы режима" и вот в ответ на майданскую сотню кремль положил своих агентов чтобы создать из них ореол мучеников
Мальчики в трусиках типичные
И то мальчика в трусиках так и не нашли)) поэтому и про Одессу никто не верит
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7886
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.05.25 - 13:30
#6578
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Цитата:
abaika95:
Шевченко котрый верит в заговор евреев и масонов не может считаться журналистом

Почему? Практически любой журналист это пропагандист! Одно другому не мешает! Да и в данном конкретном случае, я отметил не его взгляды, а соответствие моего мнения с ним!
В условиях, когда Трамп во весь голос кричит, что вопросы войны и мира зависят только от него и полмира во главе с нашим Кайратом говорят:" О Великий Трамп Миротворец"! Заявить что Трамп помеха миру, это как минимум нужно иметь смелость!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7886
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.05.25 - 13:38
#6579
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Цитата:
maxsaf:
Но раз никто не наказан, и следствие не ведётся - надо искать причины

Мне всегда было интересно, почему два человека от одного из которых начальника полиции Одессы ,зависело предотвратить трагедию, которую начали сами антимайдановцы, убив человека, а второй начальник МЧС Одессы, который мог спасти людей, заживо горевших и не сделал этого сбежали спокойненько себе один в Крым, другой в Приднестровье и Россия ну никак их не привлекает к ответственности! Есть повод задуматься о причинах этой трагедии!
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1578
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.05.25 - 13:44
#6580
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Цитата:
maxsaf: Наказывать надо по закону, а не сжигать
Ааа, понятно. Прямо точно сожгли? А то еспч не смог определить от чего здание загорелось. Вы бы им помогли коль у вас есть неопровержимые доказательства. Ну и потом вас с обеих сторон осужденные устроят? Ну то есть все нападавшие на колонну, все швырявшиеся коктейлями и стрелявшими из огнестрельного оружия, опять же с обеих сторон. Потребовать и добиться выдачи начальника полицейского уклонившегося от исполнения своих прямых обязанностей и предать его суду. Также как и начальника от пожарной охраны. Ну чтобы все честно, по закону. И кстати не надо привирать, расследование там велось и даже не одно. Другое дело что они признаны неудовлетворительными с точки зрения всесторонности, независимости и пр. Но говорить что оно вовсе не проводилось это уж пардоньте не правда.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7886
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.05.25 - 13:52
#6581
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Цитата:
таноми52:
Пионерия-пенсионерия!

Спасибо за поздравления! Очень точное определение наверное бОльшего количества пионеров! Я был пионером, даже вожатым в "Костре", лагере пионерского актива, хотя больше я конечно " искровец", а теперь без пяти минут пенсионер! Почти вся жизнь в этом дефисе! Что бы такое ещё замутить, чтобы было бы так же интересно?
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1578
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.05.25 - 14:10
#6582
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Цитата:
таноми52:
Какой цинизм!

Да я никогда и не сочувствовал идиотским выходкам. Напасть на в 6~7 раз превосходящие силы, причем футбольных фанатов...они чего ожидали? "Натирки мазями и массажа шиатцу?" Что тут ужасающего? Эти граждане сами пошли нарываться на комплимент и ладно бы от слета программистов, а то ж от ультрасов. Это прямо очень сильно надо верить в себя.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44756
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.05.25 - 15:09
#6583
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Без разницы: должно быть расследование, в

В Ойропе же было всё это расписано, кто и что и куда, по моему в начале этого года, там написано много и это расследование установило бездействие украинской полиции, она была на стороне провокаторов россиян, но это не важно.
И там все расписано буквально кто и что
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4274
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.05.25 - 17:22
#6584
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Цитата:
saba:
Что бы такое ещё замутить, чтобы было бы так же интересно?



:lol: ;-)
Вот Вы молодец!
Печально понимаю: со временем тело подводит душу - она-то всегда молода!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44756
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.05.25 - 17:30
#6585
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Цитата:
saba:

Цитата:
Что бы такое ещё замутить, чтобы было бы так же интересно?

Кроме как смотреть на отчаянных зэтников и ватников, интересного мало..
Вкинешь им фото Зеленского и смотришь, как они то на войну собираются, четвертый год, то начинают хвалить Трампа вместо Путина, то извиваются и что то кричат Где вы были все эти 8 лет
Когда отвечаешь что был вместе с вами тут на форуме, то переобуваются и говорят почему мы сожгли кого то в каком то кинотеатре в Одессе и тд
Это доставляет удовольствие..
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