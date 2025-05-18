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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Не стать «братьями по ненависти»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51759
Юрий БОНДАРЕНКО: Не стать «братьями по ненависти»
Отправлено: 18.05.25 - 10:38
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Каждый День Победы - это не только «праздник со слезами на глазах», но и день размышлений о трагичнейшем единстве прошлого и настоящего. Эта связь рождает уже отнюдь не искусственные страхи за настоящее и будущее.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6996
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Не стать «братьями по ненависти»
Отправлено: 19.05.25 - 14:08
#15
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
.....с какого перепуга ты стал посланцем русского мира? день пионерии отмечал или нет?...


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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44755
Юрий БОНДАРЕНКО: Не стать «братьями по ненависти»
Отправлено: 19.05.25 - 15:18
#16
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Цитата:
родом из Шанхая2022:

Цитата:
представитель

Ты не можешь найти отличие в слове Посланник от Представителя?
Ну с русским у тебя большие проблемы смотрю..
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
779
Юрий БОНДАРЕНКО: Не стать «братьями по ненависти»
Отправлено: 19.05.25 - 15:59
#17
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Цитата:
111:
НА Украине

по западной методичке правильно говорить "в"? просвети нас темных наисветлейший?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44755
Юрий БОНДАРЕНКО: Не стать «братьями по ненависти»
Отправлено: 19.05.25 - 16:53
#18
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Цитата:
директор пляжа:

Цитата:
по западной методичке правильно говорить "в"?

Хех..
На России, на Германии, на Франции и тд..
И на Казахстане..
Да, с русским у вас действительно всё не хорошо..
Как там - Маде Ин на Казакстане
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