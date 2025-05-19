Отправлено: - 15:50

И мы там деревья не будем убирать. Наоборот, будем досаживать

Цитата:Свежо предание, да верится с трудом...Еще бы запретили траву косить до упора. Придать эстетический вид ухоженности траве - это хорошо , но когда эти олени до грунта косят, обнажая весь мусор и превращая газоны в желтую безжизненную степь - это неадекватный расход бюджетных средств. Ввели бы ответственность за скос травы "спустя рукава", для галочки и протокола, глядишь бы и город позеленел, как раньше....