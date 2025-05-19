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≡ Не вырубать деревья обещают при создании прогулочной зоны на ул. Темирбаева в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51759
Не вырубать деревья обещают при создании прогулочной зоны на ул. Темирбаева в Костанае
Отправлено: 19.05.25 - 15:50
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Сегодня, 19 мая, в акимате Костаная на аппаратном совещании обсуждали разные аспекты озеленения областного центра. В том числе и создание компактных парковых зон на базе существующих зеленых островков.
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§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1306
Re: Не вырубать деревья обещают при создании прогулочной зоны на...
Отправлено: 19.05.25 - 15:50
#1
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Цитата:
И мы там деревья не будем убирать. Наоборот, будем досаживать

Свежо предание, да верится с трудом...

Еще бы запретили траву косить до упора. Придать эстетический вид ухоженности траве - это хорошо , но когда эти олени до грунта косят, обнажая весь мусор и превращая газоны в желтую безжизненную степь - это неадекватный расход бюджетных средств. Ввели бы ответственность за скос травы "спустя рукава", для галочки и протокола, глядишь бы и город позеленел, как раньше....
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