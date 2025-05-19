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≡ Тимур Турлов: лидер, инвестор, просветитель
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51759
Тимур Турлов: лидер, инвестор, просветитель
Отправлено: 19.05.25 - 12:04
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Тимур Турлов — не только глава международной Freedom Holding Corp., но и яркий представитель новой волны предпринимателей, ориентированных на устойчивое развитие. Вместо традиционного подхода «прибыль прежде всего» он делает ставку на человеческий потенциал.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1306
Re: Тимур Турлов: лидер, инвестор, просветитель
Отправлено: 19.05.25 - 12:04
#1
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Герой нашего времени.
Аж телефон замироточил.
Фотку классную в статью вставили. Честные глаза в фокусе)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11952
Re: Тимур Турлов: лидер, инвестор, просветитель
Отправлено: 19.05.25 - 12:46
#2
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АО «Фридом Финанс» прокомментировало появившиеся в ряде казахстанских медиа материалы, в которых речь шла о предполагаемых мошеннических схемах в структуре Freedom Holding Corp. и обвинениях в адрес его акционера — Тимура Турлова, передает Ulysmedia.kz.--30 ЧЕЛОВЕК ЛИШИЛИСЬ ДЕНЕГ, НЕКОТОРЫХ ЗАПУГАЛИ Как утверждает дочь еще одного пострадавшего от действия недобросовестных брокеров Freedom Finance Гульмира Исаева, лишились своих денег как минимум 30 человек по всему Казахстану, общая сумма ущерба – 2,5 млрд тенге. Но это далеко не итоговые цифры. И, если в дело не вмешаются генеральный прокурор и президент Казахстана, как уверена женщина, пострадавших будет еще больше. - Мы нашли много идентичных случаев в России, Украине и других странах, а теперь и в Казахстане. То есть, почувствовав безнаказанность однажды, они продолжают и дальше беспредельничать. В связи с этим некоторые пострадавшие от Freedom Finance боятся обращаться в правоохранительные органы, потому что они столкнулись с запугиванием и бездействием. Я сама несколько раз подавала заявление и только с третьего раза удалось возбудить уголовное дело на Бекова (один из брокеров Freedom Finance, обвиненный в растрате средств вкладчиков- прим. Ред) хотя все доказательства и факты неопровержимые есть у нас на руках, - говорит Гульмира Исаева.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7886
Тимур Турлов: лидер, инвестор, просветитель
Отправлено: 19.05.25 - 14:00
#3
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Обычный миллиардер, ещё и не самый плохой! Брокеры репутацию запятнали, теперь отмывает рекламой! Но надо признать, что с мозгами у него всё в порядке, стать миллиардером не на фундаменте дележа госсобственности бывшего СССР и близости к бывшему первому президенту такое дано не каждому! Из нынешних в Казахстане это наверное Турлов и Ломтадзе. А насчёт шахмат и юниорской лиги по футболу всё правда, тут он молодец.

[Исправлено: saba, 19.05.2025 - 15:01]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7886
Тимур Турлов: лидер, инвестор, просветитель
Отправлено: 19.05.25 - 14:10
#4
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Цитата:
Гога:
И, если в дело не вмешаются генеральный прокурор и президент

Вера в " доброго царя" в действии? Ладно генпрокурор, президент во все уголовные дела должен вмешиваться? Как то сейчас дела с прямой компетенцией президента не ахти как дела обстоят! Правительство лезет в карман к народу, посредством всякого рода налоговых реформ и прочих не очень умных действий, а президент при этом безмолвствует!
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
779
Re: Тимур Турлов: лидер, инвестор, просветитель
Отправлено: 19.05.25 - 15:26
#5
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Цитата:
Гога:
Я сама несколько раз подавала заявление

подавалА? интересно

фридом эти мошенники, мне две недели подряд звонили, случайно нарвался на контекстную рекламу в ИГ, даже после того как на три буквы посылал.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3749
Re: Тимур Турлов: лидер, инвестор, просветитель
Отправлено: 19.05.25 - 16:16
#6
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я думала, что просветитель это Ибрай Алтынсарин. Оказывается, нет, это какой-то Турлофф..
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