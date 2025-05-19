Re: Тимур Турлов: лидер, инвестор, просветитель

Отправлено: - 12:46

АО «Фридом Финанс» прокомментировало появившиеся в ряде казахстанских медиа материалы, в которых речь шла о предполагаемых мошеннических схемах в структуре Freedom Holding Corp. и обвинениях в адрес его акционера — Тимура Турлова, передает Ulysmedia.kz.--30 ЧЕЛОВЕК ЛИШИЛИСЬ ДЕНЕГ, НЕКОТОРЫХ ЗАПУГАЛИ Как утверждает дочь еще одного пострадавшего от действия недобросовестных брокеров Freedom Finance Гульмира Исаева, лишились своих денег как минимум 30 человек по всему Казахстану, общая сумма ущерба – 2,5 млрд тенге. Но это далеко не итоговые цифры. И, если в дело не вмешаются генеральный прокурор и президент Казахстана, как уверена женщина, пострадавших будет еще больше. - Мы нашли много идентичных случаев в России, Украине и других странах, а теперь и в Казахстане. То есть, почувствовав безнаказанность однажды, они продолжают и дальше беспредельничать. В связи с этим некоторые пострадавшие от Freedom Finance боятся обращаться в правоохранительные органы, потому что они столкнулись с запугиванием и бездействием. Я сама несколько раз подавала заявление и только с третьего раза удалось возбудить уголовное дело на Бекова (один из брокеров Freedom Finance, обвиненный в растрате средств вкладчиков- прим. Ред) хотя все доказательства и факты неопровержимые есть у нас на руках, - говорит Гульмира Исаева.