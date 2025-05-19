Отправлено: - 08:35

maxsaf:

А надо было гуманитарку отправить? По КАМАЗу за каждого сгоревшего в доме профсоюзов?

maxsaf:

Когда жена от тебя уходит, ты ей квартиру даришь, чтобы она не окончательно ушла, а иногда давала?

Цитата:Не надо было этим сгоревшим оружие поставлять и науськивать на сепаратизмИ все были бы сейчас живыКстати глава полиции Одессы который глаза закрыл на бои в центре города сейчас в России живёт тихо мирноЧё не судят то его?))Цитата:Нет я поджигаю ей квартиру, убиваю детей и сажусь в тюрягу на 15 лет а потом из тюряги истерю почему бывшая жена ушла к соседу)))Типичиная российская логика да?